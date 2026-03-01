onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Doktor Evlerindeki Muhabbet Kuşunun Tüm Ailesinin Hayatını Nasıl Kurtardığını Anlattı

Bir Doktor Evlerindeki Muhabbet Kuşunun Tüm Ailesinin Hayatını Nasıl Kurtardığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2026 - 08:46 Son Güncelleme: 01.03.2026 - 10:03

İçerik Devam Ediyor

Evcil hayvanı olanlar bilir ki, onlar yalnızca bir canlı değil ailenin bir üyesidir. Bazen evimizde bizim bile fark etmediğimiz detayları fark ediyor, bizi büyük tehlikelerden koruyabiliyorlar. 'drdogankalaman' doğalgaz kaçağı olan evde, kuşları mavişin nasıl hayatlarını kurtardığını anlattı. 

Gaz kokusuz olduğu için aile durumu bir süre fark edememiş, ancak birkaç gündür devam eden baş ağrısı şikayetleri varmış. Daha sonra Maviş'in başına gelen talihsiz olayla birlikte durum fark edilmiş ve aile 3 gün yoğun bakımda kalmış. Sonuç olarak Maviş, tüm ailenin hayatını kurtarmış. Gelin detayları doktordan dinleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki doğal gaz kaçağını anlamanın başka yolu yok mu?

Peki doğal gaz kaçağını anlamanın başka yolu yok mu?

  • Koku (Çürük Yumurta/Sarımsak Kokusu): Doğal gaz normalde kokusuzdur ancak sızıntıların fark edilmesi için içine sülfürlü, çok keskin ve rahatsız edici bir koku eklenir. Evde bu ağır kokuyu duyuyorsanız kaçak olma ihtimali çok yüksektir.

  • Gaz Alarm Cihazı (Dedektör): En güvenli yöntemdir. Havada gaz birikmesi durumunda siz fark etmeden çok yüksek sesli bir siren çalarak sizi uyarır. Maviş gibi can dostlarımızı ve kendimizi korumanın en profesyonel yolu budur.

  • Alev Rengi ve Ses: Ocağınızın alevi her zaman parlak mavi yanmalıdır. Eğer alev sarı veya turuncu yanıyorsa ya da borulardan ince bir ıslık sesi geliyorsa, bu bir yanma sorunu veya sızıntı işaretidir.

  • Fiziksel Belirtiler: Evdeki herkes (insanlar ve evcil hayvanlar) aynı anda şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi veya ani halsizlik yaşıyorsa, bu ortamda oksijenin azaldığını ve gaz birikimi olduğunu gösterir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videoar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın