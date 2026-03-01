Bir Doktor Evlerindeki Muhabbet Kuşunun Tüm Ailesinin Hayatını Nasıl Kurtardığını Anlattı

Evcil hayvanı olanlar bilir ki, onlar yalnızca bir canlı değil ailenin bir üyesidir. Bazen evimizde bizim bile fark etmediğimiz detayları fark ediyor, bizi büyük tehlikelerden koruyabiliyorlar. 'drdogankalaman' doğalgaz kaçağı olan evde, kuşları mavişin nasıl hayatlarını kurtardığını anlattı.
Gaz kokusuz olduğu için aile durumu bir süre fark edememiş, ancak birkaç gündür devam eden baş ağrısı şikayetleri varmış. Daha sonra Maviş'in başına gelen talihsiz olayla birlikte durum fark edilmiş ve aile 3 gün yoğun bakımda kalmış. Sonuç olarak Maviş, tüm ailenin hayatını kurtarmış. Gelin detayları doktordan dinleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki doğal gaz kaçağını anlamanın başka yolu yok mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın