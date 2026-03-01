Bir Doktor Evlerindeki Muhabbet Kuşunun Tüm Ailesinin Hayatını Nasıl Kurtardığını Anlattı

Evcil hayvanı olanlar bilir ki, onlar yalnızca bir canlı değil ailenin bir üyesidir. Bazen evimizde bizim bile fark etmediğimiz detayları fark ediyor, bizi büyük tehlikelerden koruyabiliyorlar. 'drdogankalaman' doğalgaz kaçağı olan evde, kuşları mavişin nasıl hayatlarını kurtardığını anlattı.

Gaz kokusuz olduğu için aile durumu bir süre fark edememiş, ancak birkaç gündür devam eden baş ağrısı şikayetleri varmış. Daha sonra Maviş'in başına gelen talihsiz olayla birlikte durum fark edilmiş ve aile 3 gün yoğun bakımda kalmış. Sonuç olarak Maviş, tüm ailenin hayatını kurtarmış. Gelin detayları doktordan dinleyelim.