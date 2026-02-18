onedio
Günlük Hayatta Pek Çok Alanda Kullandığımız 'Lateks'in Nasıl Elde Edildiğini Biliyor muydunuz?

Pelin Yelda Göktepe
18.02.2026 - 16:15

Günlük hayatta elimizden düşürmediğimiz, üzerine uzandığımız veya her gün kullandığımız pek çok nesnenin asıl kaynağını aslında pek azımız biliyoruz. Doğanın her bir yanı mucizelerle dolu. Günlük hayatta pek çok alanda kullandığımız kauçukların aslında bir ağaçtan elde edildiğini biliyor muydunuz? 

'safi_nindunyasi' isimli içerik üreticisi, Tayland'da bulunan kauçuk ağaçlarını gösterdi. Bu maddenin bir ağaçtan elde ediliyor olması pek çok kişiyi şaşırttı.

Kauçuk nedir ve nasıl elde edilir?

Videodaki ağaç, bilimsel adıyla Hevea brasiliensis, yaygın adıyla ise Kauçuk Ağacı.

  • Hasat Yöntemi: Ağacın gövdesine videoda gördüğün gibi 'V' şeklinde veya eğimli çizikler atılır. Bu işleme 'soyma' veya 'çizme' denir.

  • Lateks: Ağaç, kendini iyileştirmek için bu yaradan süt benzeri, beyaz bir sıvı salgılar. Bu sıvı latekstir.

  • Toplama: Sıvı küçük kaplarda biriktirilir. Havayla temas ettikçe veya çeşitli işlemlerden geçince katılaşarak bildiğimiz esnek kauçuk haline gelir.

Nerelerde Kullanılır?

  • Otomotiv: Araba lastiklerinin ana maddesidir (günümüzde sentetik kauçukla karıştırılsa da dayanıklılık için doğal olanı kritiktir).

  • Ayakkabı: Özellikle spor ayakkabı tabanları ve botlar.

  • Yatak ve Yastık: 'Lateks yataklar' konforu ve dayanıklılığı ile bilinir.

  • Tıbbi Malzemeler: Ameliyat eldivenleri, serum hortumları gibi esneklik gerektiren yerler.

