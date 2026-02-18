onedio
1 Sene Önce İstanbul'dan Çanakkale'ye Taşınan Bir Kadın Bu Süreçte Yaşadığı Deneyimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.02.2026 - 14:34

İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ancak, bu muhteşem şehirde yaşamak, dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil. İstanbul'un kendine özgü ritmi, karmaşık yapısı, kalabalığı ve sürekli hareket halinde olması, pek çok kişi için oldukça yorucu ve kaotik. Bu yüzden özellikle son dönemde İstanbul'u terk edenlerin sayısı bir hayli fazla. 

1 sene önce İstanbul'dan Çanakkale'ye taşınan 'zepblogg' bu süreçte edindiği deneyimleri paylaştı. Videosu, İstanbul'u terk etmek isteyip cesaret edemeyenlere de ilham oldu.

"28 yaşıma kadar hiç yaşamamışım."

Çanakkale'de daha sakin, daha dolu bir hayata kavuşan kadın bu durumu '28 yaşıma kadar hiç yaşamamışım.' sözleriyle özetledi. Elbette bu tarz bir yaşam herkese göre olmayabilir. Küçük bir yerde yaşamanın da kendine has zorlukları bulunuyor. Bu yüzden böyle radikal bir adım atarken oradaki yaşam tarzını, olanakları ve yapılabilecekleri önceden öğrenmek önemli.

