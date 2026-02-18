1 Sene Önce İstanbul'dan Çanakkale'ye Taşınan Bir Kadın Bu Süreçte Yaşadığı Deneyimi Paylaştı

İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ancak, bu muhteşem şehirde yaşamak, dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil. İstanbul'un kendine özgü ritmi, karmaşık yapısı, kalabalığı ve sürekli hareket halinde olması, pek çok kişi için oldukça yorucu ve kaotik. Bu yüzden özellikle son dönemde İstanbul'u terk edenlerin sayısı bir hayli fazla.

1 sene önce İstanbul'dan Çanakkale'ye taşınan 'zepblogg' bu süreçte edindiği deneyimleri paylaştı. Videosu, İstanbul'u terk etmek isteyip cesaret edemeyenlere de ilham oldu.