Bir Göz Doktoru Paylaştı: Farklı Göz Hastalıklarına Sahip Olan İnsanlar Nasıl Görür?

Bir Göz Doktoru Paylaştı: Farklı Göz Hastalıklarına Sahip Olan İnsanlar Nasıl Görür?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
18.02.2026 - 09:36

Göz en önemli duyu organlarımızdan biri. Hayatımızın her anında bize rehberlik eden ve dünyayı algılamamızı sağlayan en kritik duyu organı. Bu nedenle, göz sağlığımızı korumamız ve gözlerin düzgün bir şekilde çalışmasının sağlamamız, yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen bir faktör. Bildiğiniz üzere pek çok göz problemi var ve birçoğu erken tanı ve teşhisle önemli ölçüde tedavi edilebiliyor.

'dr_alpaslankoc' farklı göz hastalıklarının görmeyi nasıl etkileyeceğini gösterdi. Video pek çok kişi için bir uyarı oldu.

Peki bu hastalıklar görmeyi neden bu şekilde etkiliyor?

Peki bu hastalıklar görmeyi neden bu şekilde etkiliyor?

1. Glokom (Göz Tansiyonu)

  • Göz içindeki sıvı basıncının artması sonucu görme sinirinin (optik sinir) hasar görmesidir. Bu hasar genellikle dıştan içe doğru ilerler, bu yüzden kişi önce yanlardaki (periferik) görüşünü kaybeder.

2. Katarakt

  • Gözün içindeki doğal merceğin (lens) saydamlığını yitirip matlaşmasıdır. Tıpkı buğulu bir camın arkasından bakmak gibidir; ışık göze düzgün giremez ve görüntü netleşemez.

3. Sarı Nokta Hastalığı (Makula Dejenerasyonu)

  • Gözün arkasındaki retina tabakasında, keskin ve ayrıntılı görmeden sorumlu olan 'makula' (sarı nokta) bölgesinin hasar görmesidir. Bu hastalıkta kişi baktığı yerin tam ortasını göremez, ancak çevresini görebilir.

4. Diyabetik Retinopati (Şekere Bağlı Göz Kanaması)

  • Yüksek kan şekerinin gözün arkasındaki kılcal damarlara zarar vermesidir. Bu damarlar sızdırma yapabilir veya kanayabilir. Kanın retina üzerine sızması, videodaki gibi görüş alanında siyah lekeler veya sanki mürekkep damlamış gibi bir görüntü oluşmasına neden olur.

