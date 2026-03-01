Belçika’da Ameliyatta Sesle Komut Alan Yapay Zeka Asistanı Kullanıldı
Kaynak: https://www.belganewsagency.eu/belgia...
Belçika’da robotik cerrahi alanında dikkat çeken bir yenilik hayata geçirildi. Gent kentinde gerçekleştirilen bir operasyonda, cerraha ameliyat sırasında gerçek zamanlı destek sunan ses kontrollü yapay zeka asistanı kullanıldı. Geliştirilen sistemin, ameliyathane içindeki veri akışını hızlandırarak cerrahların operasyon sürecini daha verimli yönetmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belçika’da robotik cerrahi alanında dikkat çeken bir adım atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cerrahlar, robotik konsoldan ayrılmadan yalnızca sesli komutlarla radyolojik görüntüleri açabiliyor, farklı taramalar arasında geçiş yapabiliyor ve ek tıbbi bilgilere ulaşabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın