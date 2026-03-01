Belçika’da Ameliyatta Sesle Komut Alan Yapay Zeka Asistanı Kullanıldı

Yapay zekâ, operasyonun hangi aşamada olduğunu analiz ederek bağlama uygun verileri önceliklendiriyor.

Mantyx yetkilisi Pieter De Backer, sistemin ameliyathanedeki tüm verileri entegre ederek cerrahın karar süreçlerini hızlandırmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca yapay zekanın, operasyonun kalan süresine ilişkin tahmin üretebildiği ve bu özelliğin ameliyathane planlamasında verimlilik sağlayabileceği ifade edildi.

Yetkililer, AI co-pilot’un şu aşamada doğrudan tıbbi karar almadığını, yalnızca destekleyici bir asistan olarak tasarlandığını vurguladı. Sistemin yaygın klinik kullanıma geçebilmesi için ise ek doğrulama ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.