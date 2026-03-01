onedio
article/comments
Belçika’da Ameliyatta Sesle Komut Alan Yapay Zeka Asistanı Kullanıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.03.2026 - 09:43

Belçika’da robotik cerrahi alanında dikkat çeken bir yenilik hayata geçirildi. Gent kentinde gerçekleştirilen bir operasyonda, cerraha ameliyat sırasında gerçek zamanlı destek sunan ses kontrollü yapay zeka asistanı kullanıldı. Geliştirilen sistemin, ameliyathane içindeki veri akışını hızlandırarak cerrahların operasyon sürecini daha verimli yönetmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: https://www.belganewsagency.eu/belgia...
Gent kentinde düzenlenen bir etkinlikte, ameliyat sırasında cerraha sesli komutlarla destek veren yapay zekâ tabanlı bir sistem kamuoyuna tanıtıldı.

Belçika resmi haber ajansı Belga’nın aktardığına göre, Orsi Academy’nin yan kuruluşu Mantyx tarafından geliştirilen ve “AI co-pilot” olarak adlandırılan sistem, robotik cerrahi esnasında gerçek zamanlı veri analizi yaparak cerraha anlık bilgi sunuyor. Sistem, ameliyat sürecindeki görüntüleri ve klinik verileri eş zamanlı değerlendirerek ihtiyaç duyulan içerikleri otomatik olarak ekrana getiriyor.

Cerrahlar, robotik konsoldan ayrılmadan yalnızca sesli komutlarla radyolojik görüntüleri açabiliyor, farklı taramalar arasında geçiş yapabiliyor ve ek tıbbi bilgilere ulaşabiliyor.

Yapay zekâ, operasyonun hangi aşamada olduğunu analiz ederek bağlama uygun verileri önceliklendiriyor.

Mantyx yetkilisi Pieter De Backer, sistemin ameliyathanedeki tüm verileri entegre ederek cerrahın karar süreçlerini hızlandırmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca yapay zekanın, operasyonun kalan süresine ilişkin tahmin üretebildiği ve bu özelliğin ameliyathane planlamasında verimlilik sağlayabileceği ifade edildi.

Yetkililer, AI co-pilot’un şu aşamada doğrudan tıbbi karar almadığını, yalnızca destekleyici bir asistan olarak tasarlandığını vurguladı. Sistemin yaygın klinik kullanıma geçebilmesi için ise ek doğrulama ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

