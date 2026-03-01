İran’da "Yas" ve “İntikam” Anlamına Gelen Siyah Bayrak Kutsal Türbeye Asıldı
ABD ve İsrail’in saldırılarında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında İran’da “yas” ve “intikam” anlamına gelen siyah bayrak, Şii dünyasının kutsal kabul ettiği Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’ne asıldı. İran Devrim Muhafızları, Ali Hamaney’in ölümü sonrasında “Tarihin gördüğü en şiddetli taarruz operasyonunu yapacağız.” açıklamasında bulunmuştu.
İran, ABD ve İsrail’in saldırılarının başladığı ilk gün Ali Hamaney’in öldürülmesi ile adeta şoke oldu.
