İran'da "Yas" ve "İntikam" Anlamına Gelen Siyah Bayrak Kutsal Türbeye Asıldı

İran’da "Yas" ve “İntikam” Anlamına Gelen Siyah Bayrak Kutsal Türbeye Asıldı

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.03.2026 - 09:50

ABD ve İsrail’in saldırılarında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında İran’da “yas” ve “intikam” anlamına gelen siyah bayrak, Şii dünyasının kutsal kabul ettiği Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’ne asıldı. İran Devrim Muhafızları, Ali Hamaney’in ölümü sonrasında “Tarihin gördüğü en şiddetli taarruz operasyonunu yapacağız.” açıklamasında bulunmuştu.

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarının başladığı ilk gün Ali Hamaney’in öldürülmesi ile adeta şoke oldu.

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarının başladığı ilk gün Ali Hamaney’in öldürülmesi ile adeta şoke oldu.

Hamaney’in ölümünün duyurulmasıyla başkent Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

İran’da “büyük yas” ve “intikam” anlamları taşıyan siyah bayrak da Şii dünyasının kutsal kabul ettiği türbeye asıldı.

40 gün yas ilan edilen İran’ın İstanbul’daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda da bayrak yarıya indirildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
