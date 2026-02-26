onedio
Hırsızlığın Böylesi: Marka Ayakkabı Bulamayınca Süs Çiçeğini Çalan Hırsız Kameraya Yakalandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 15:14

Selçuklu ilçesinde bir apartmana giren şüpheli, daire önlerinde bulunan ayakkabıları tek tek inceleyerek marka kontrolü yaptı. Aradığı ayakkabıyı bulamayınca bu kez ayakkabılığın üzerindeki süs çiçeğini alarak binadan ayrıldı.

Konya'da ilginç bir olay yaşandı.

Bir apartmana giren şüpheli, üçüncü kattaki dairenin önünde bulunan ayakkabıları tek tek inceleyerek marka kontrolü yaptı. Aradığı ayakkabıyı bulamayan şahıs, bu kez ayakkabılık üzerindeki süs çiçeğini alarak binadan ayrıldı.

Binanın üçüncü katında yaşayan Mehmet Deveci, sabah saatlerinde işe gittikten sonra eşi tarafından arandı. Kapı önünde bulunan süs çiçeğinin yerinde olmadığını öğrenen Deveci, durumu anlamak için apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, şüphelinin daire önünde bir süre oyalanarak ayakkabıları kontrol ettiği, ardından çiçeği alıp uzaklaştığı görüldü.

Olayın ardından görüntülerin incelenmesiyle hırsızlık anı netlik kazanırken, yaşanan durum çevrede şaşkınlık yarattı. Yetkililerin, güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda şüphelinin tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.

Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum.
