Altın Ne Olacak? Uzmanlar Altın Fiyatı Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.03.2026 - 11:53

İsrail, ABD ve İran ekseninde yaşanan sıcak çatışmalar küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar altın fiyatlarına kilitlendi. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Altında son durum ne? 3 uzman isim altın fiyatlarının ne olacağını yorumladı.

2 Mart Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Orta Doğu'da yaşanan gerilim altın fiyatlarını etkiledi. Küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken yurt içinde 'Altın ne kadar oldu?' sorusu merak edildi. İşte saat 11.30 itibarıyla altın fiyatlarında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 394 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 679 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 25 bin 358 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 50 bin 560 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 412 dolar

Altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi?

Savaşın etkisiyle altın fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. 3 uzman isim altın fiyatlarıyla ilgili öngörüsünü paylaştı. Ekonomist Devrim Akyıl, 'Altını bir şekilde kenara attıysanız kısa vadede 5 bin 118 dolar üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü oyuna devam. 5 din 598 doları geçebileceğini bekliyorum. Bunun hala bir düzeltme olduğunu düşünüyorum' dedi. 

Ekonomist Selçuk Geçer'in tahmini ise şöyle oldu:

'Dünya bankaları hızlı şekilde altına yönelerek artık rezervlerindeki dolar miktarını azaltıp hatta döviz miktarını azaltıp altın miktarını arttırıp kendilerini güvence altına almaya çalışıyor. Bizim gibi yastık altına, fizik altın alıp koyuyoruz ya ne olur ne olmaz diye Merkez Bankaları güvenmedikleri para birimleri yerine altın almayı tercih ediyorlar. 

Ons altın bu savaşa sinyal vermişti cuma günü itibarıyla. 5 bin 278 dolara gelmişti ve orada kapanmıştı. 5 bin 500-5 bin 600 dolar ons fiyatı görebiliriz. Teknik olarak kritik nokta. Orası aniden kırılırsa ve bu süreç devam ederse altın fiyatları beklediğimiz çok daha ötesine 7 bin dolarla gider. Bu da gram altının 10 bin TL olması anlamına gelir.'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise 'Cumartesi günü vatandaş hemen çarşıya pazara koştu. Fiyatlar 7600 liradan başladı, 8 bin liraya kadar çıktı.

Bir taraftan enflasyon bir taraftan bu tedirginlik varken vatandaşın bir miktar birikimini altın alarak parasının değerini koruma eğiliminin olacağını düşünüyorum. 

Altına yönelme devam edecek diye düşünüyorum. Muhtemelen 5 bin4 50 ons seviyelerini görüşürüz. Gerilemede önce 5 250 dolar 5 bin 100 dolar seviyeleri olabilir' yorumunda bulundu.

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir*

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
