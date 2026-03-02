Altın Ne Olacak? Uzmanlar Altın Fiyatı Tahminini Açıkladı

Savaşın etkisiyle altın fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. 3 uzman isim altın fiyatlarıyla ilgili öngörüsünü paylaştı. Ekonomist Devrim Akyıl, 'Altını bir şekilde kenara attıysanız kısa vadede 5 bin 118 dolar üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü oyuna devam. 5 din 598 doları geçebileceğini bekliyorum. Bunun hala bir düzeltme olduğunu düşünüyorum' dedi.

Ekonomist Selçuk Geçer'in tahmini ise şöyle oldu:

'Dünya bankaları hızlı şekilde altına yönelerek artık rezervlerindeki dolar miktarını azaltıp hatta döviz miktarını azaltıp altın miktarını arttırıp kendilerini güvence altına almaya çalışıyor. Bizim gibi yastık altına, fizik altın alıp koyuyoruz ya ne olur ne olmaz diye Merkez Bankaları güvenmedikleri para birimleri yerine altın almayı tercih ediyorlar.

Ons altın bu savaşa sinyal vermişti cuma günü itibarıyla. 5 bin 278 dolara gelmişti ve orada kapanmıştı. 5 bin 500-5 bin 600 dolar ons fiyatı görebiliriz. Teknik olarak kritik nokta. Orası aniden kırılırsa ve bu süreç devam ederse altın fiyatları beklediğimiz çok daha ötesine 7 bin dolarla gider. Bu da gram altının 10 bin TL olması anlamına gelir.'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise 'Cumartesi günü vatandaş hemen çarşıya pazara koştu. Fiyatlar 7600 liradan başladı, 8 bin liraya kadar çıktı.

Bir taraftan enflasyon bir taraftan bu tedirginlik varken vatandaşın bir miktar birikimini altın alarak parasının değerini koruma eğiliminin olacağını düşünüyorum.

Altına yönelme devam edecek diye düşünüyorum. Muhtemelen 5 bin4 50 ons seviyelerini görüşürüz. Gerilemede önce 5 250 dolar 5 bin 100 dolar seviyeleri olabilir' yorumunda bulundu.