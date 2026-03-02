Yüksek Emekli Maaşı İçin SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Öneriler

Son yıllarda uygulanan politikalar, en düşük emekli aylığını belirli bir seviyeye tamamlama üzerine kurulu. Bu yaklaşım alt gelir grubunu korumayı hedeflese de, sistemdeki genel bozulmayı gidermekte yetersiz görülüyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'a göre gerçek kazançları üzerinden yıllarca yüksek prim ödeyen milyonlarca emekli, emeklilik döneminde hak ettikleri gelire ulaşamıyor.

Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesindeemekli aylıklarının nasıl yükseltileceğini anlattı. Sosyal yardım modelinin ciddi sorunlar doğurduğunu söyleyen Erdursun, bu sorunları şöyle özeltledi:

'Birincisi, sosyal yardım geçicidir; emekli aylığı ise kalıcı bir hak­tır.

İkincisi, yardım mekanizması bütçe im­kânlarına bağlıdır ve her dönem değişebilir.

Üçüncüsü, prim esaslı siste­min psikolojik ve hukuki temeli­ni zayıflatır.'