onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yüksek Emekli Maaşı İçin SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Öneriler

Yüksek Emekli Maaşı İçin SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Öneriler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.03.2026 - 10:55

Türkiye’de milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaş düzenlemelerine ilişkin açıklamalarda.  SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'Emekli aylıklarındaki sorun sosyal yardımlarla mı çözülecek, yoksa sistem kökten mi değişecek?' sorusunu yanıtladı. Erdursun, meselenin yalnızca en düşük emekli aylığı değil, sistemin genelindeki değer kaybı olduğunun altını çizdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Emekli maaşlarında uygulanan sosyal yardım modeli ciddi sorunlar doğuruyor."

"Emekli maaşlarında uygulanan sosyal yardım modeli ciddi sorunlar doğuruyor."

Son yıllarda uygulanan politikalar, en düşük emekli aylığını belirli bir seviyeye tamamlama üzerine kurulu. Bu yaklaşım alt gelir grubunu korumayı hedeflese de, sistemdeki genel bozulmayı gidermekte yetersiz görülüyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'a göre gerçek kazançları üzerinden yıllarca yüksek prim ödeyen milyonlarca emekli, emeklilik döneminde hak ettikleri gelire ulaşamıyor. 

Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesindeemekli aylıklarının nasıl yükseltileceğini anlattı. Sosyal yardım modelinin ciddi sorunlar doğurduğunu söyleyen Erdursun, bu sorunları şöyle özeltledi:

'Birincisi, sosyal yardım geçicidir; emekli aylığı ise kalıcı bir hak­tır.

İkincisi, yardım mekanizması bütçe im­kânlarına bağlıdır ve her dönem değişebilir.

Üçüncüsü, prim esaslı siste­min psikolojik ve hukuki temeli­ni zayıflatır.'

“Emekli aylıkları için asıl ihtiyaç intibak ve güncelleme.”

“Emekli aylıkları için asıl ihtiyaç intibak ve güncelleme.”

Özgür Erdursun, emekli aylığı hesaplama sisteminin bekleneni vermediğini kaydetti. “Çözüm, sosyal yardımlarla alt sınırı yükseltmek değil; kapsam­lı bir intibak düzenlemesi yap­maktır” diyen Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

“Emekli aylıkları güncellenmeli, primle aylık arasındaki bağ yeni­den güçlendirilmelidir. Bu yalnız­ca alt gelir grubunu değil, yatırdı­ğı prime göre hakkını alamayan tüm emeklileri kapsamalıdır.

Emekli aylıklarını artırmak için yalnızca gider tarafına odak­lanmak yeterli değildir. Gelir ta­rafını güçlendirmek gerekir.

Bunun için:

Kayıt dışı istihdam azaltıl­malı

Gerçek ücret üzerinden prim bildirimi teşvik edilmeli

Sigortalı sayısı artırılmalı

Prim–maaş ilişkisi net ve güçlü hale getirilmeli.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın