Adem Amcanın 15. Senesinde de Yuvasına Dönen Yaren Leyleği Balıkla Beslediği Anlar Kalpleri Isıttı

Baharın gelişinin bazı müjdecileri var fakat bizim ülkemizde bahar, Yaren Leyleğin Adem Amcayı ziyaret etmesiyle başlıyor bildiğiniz üzere. Senelerdir başta Adem Amca olmak üzere hepimiz Mart ayının yaklaşmasıyla Yaren Leyleğin yollarını gözlemeye başlıyoruz. Geçen sene çok geciktiği için hepimizi çok korkutan Yaren bu sene beklenenden erken geldi.

15 senedir göç yolunda Adem Amca'yı ziyaret eden Yaren Leylek, tüm Türkiye'ye mutluluk verdi. Adem Amca Yaren'i balıkla besledi. 'macerasevergezgin' o anları sosyal medya hesabından paylaştı.