Adem Amcanın 15. Senesinde de Yuvasına Dönen Yaren Leyleği Balıkla Beslediği Anlar Kalpleri Isıttı

Adem Amcanın 15. Senesinde de Yuvasına Dönen Yaren Leyleği Balıkla Beslediği Anlar Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2026 - 11:57

Baharın gelişinin bazı müjdecileri var fakat bizim ülkemizde bahar, Yaren Leyleğin Adem Amcayı ziyaret etmesiyle başlıyor bildiğiniz üzere. Senelerdir başta Adem Amca olmak üzere hepimiz Mart ayının yaklaşmasıyla Yaren Leyleğin yollarını gözlemeye başlıyoruz. Geçen sene çok geciktiği için hepimizi çok korkutan Yaren bu sene beklenenden erken geldi. 

15 senedir göç yolunda Adem Amca'yı ziyaret eden Yaren Leylek, tüm Türkiye'ye mutluluk verdi. Adem Amca Yaren'i balıkla besledi. 'macerasevergezgin' o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVRclXHAKkr/
Adem Amca ve Yaren Leylek'in hikayeleri nasıl başlamıştı?

Adem Amca ve Yaren Leylek'in hikayeleri nasıl başlamıştı?

Adem Amca ve Yaren Leylek’in dostluğu, 2011 yılının baharında Bursa Uluabat Gölü’nde balıkçı Adem Yılmaz’ın teknesine yorgun bir leyleğin konmasıyla başladı. Adem Amca’nın tuttuğu balıklarla bu davetsiz misafiri beslemesi, aralarında yıllarca sürecek olan ve her Mart ayında kalplerimizi ısıtan eşsiz bir bağın temelini attı.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in bu hikayeyi dünyaya duyurmasıyla, Yaren ve Adem Amca birer fenomen haline geldi. Hatta bu dostluk, Prag Film Festivali’nde 'En İyi Belgesel' ödülünü alan bir filme bile konu oldu.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
