Ülkemizi Gezen Bir Turist Kafede Bir Anda Kucağına Oturan Kediyi Paylaştı: "Kediler Ülkesine Hoş Geldiniz"

Ülkemizi Gezen Bir Turist Kafede Bir Anda Kucağına Oturan Kediyi Paylaştı: "Kediler Ülkesine Hoş Geldiniz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
28.02.2026 - 22:49 Son Güncelleme: 28.02.2026 - 22:57

Bildiğiniz üzere ülkemiz artık kedileriyle biliniyor. Öyle ki kediler sosyal medyada, herhangi bir reklamın başaramayacağından daha iyi tanıtım yapıyor. Sadece sokakta, dükkanlarda, kafelerde rahatça gezen kedileri görmek için bile ülkemize geldiklerini söyleyen turistler var. 

'christian.grossi_' isimli bir gezgin, ülkemizde bir kafede otururken bir anda kucağına çıkan kediyi paylaştı. Kedinin bir anda kucağında uyuduğu anlar hem gezginin hem de izleyenlerin içini ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVJVRjvAI5S/
"Burası, hem Asya’da hem de Avrupa’da toprağı olan ve hayvanlarla derin bir bağ kurmuş bir ülke" notuyla paylaştığı videoda, ülkemizdeki hayvan sevgisini ve bunun sebeplerini şöyle açıkladı;

"Burası, hem Asya'da hem de Avrupa'da toprağı olan ve hayvanlarla derin bir bağ kurmuş bir ülke" notuyla paylaştığı videoda, ülkemizdeki hayvan sevgisini ve bunun sebeplerini şöyle açıkladı;

  • Hızlı Kentleşme: Şehirler büyüdükçe, eskiden köylerde yaşayan köpekler ve kediler kentsel yayılmanın bir parçası haline gelerek şehir hayatına 'eklemlendi.'

  • Dini Temizlik: Kediler (İslam inancına göre) ritüel olarak temiz kabul edilir. Evlere, hatta camilere girmelerine izin verilir.

  • Toplumsal Sahiplik: Bir hayvanın ya 'sahipli' ya da 'başıboş' kabul edildiği Batı'nın aksine, Türkiye onlara topluluğun evcil hayvanı olarak yaklaşır. Bir mahallelinin ortaklaşa bir köpeğin mamasını karşılaması veya bir kedinin ameliyat masraflarını üstlenmesi yaygın bir durumdur.

Pelin Yelda Göktepe
gezginbiri.

Gururluyuz, kedi cenneti ülkemiz. Havuç kafa sen de nasiplen tabi kedilerimizden 😃

mustafa metli

inşallah gitmeden mamasını aldın