Ülkemizi Gezen Bir Turist Kafede Bir Anda Kucağına Oturan Kediyi Paylaştı: "Kediler Ülkesine Hoş Geldiniz"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVJVRjvAI5S/
Bildiğiniz üzere ülkemiz artık kedileriyle biliniyor. Öyle ki kediler sosyal medyada, herhangi bir reklamın başaramayacağından daha iyi tanıtım yapıyor. Sadece sokakta, dükkanlarda, kafelerde rahatça gezen kedileri görmek için bile ülkemize geldiklerini söyleyen turistler var.
'christian.grossi_' isimli bir gezgin, ülkemizde bir kafede otururken bir anda kucağına çıkan kediyi paylaştı. Kedinin bir anda kucağında uyuduğu anlar hem gezginin hem de izleyenlerin içini ısıttı.
"Burası, hem Asya’da hem de Avrupa’da toprağı olan ve hayvanlarla derin bir bağ kurmuş bir ülke" notuyla paylaştığı videoda, ülkemizdeki hayvan sevgisini ve bunun sebeplerini şöyle açıkladı;
Gururluyuz, kedi cenneti ülkemiz. Havuç kafa sen de nasiplen tabi kedilerimizden 😃
inşallah gitmeden mamasını aldın