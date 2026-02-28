Jim Carrey'nin Tanınmaz Hale Gelen Son Görüntüsü Gündemi Salladı!
Mimikleriyle hafızalara kazınan, yıllarca yüz kaslarını adeta bir enstrüman gibi kullanan Jim Carrey bu kez oyunculuğuyla değil, değişen görüntüsüyle gündemde! Jim Carrey'nin dünya basınında ve sosyal medyada hızla yayılan son karelerini görenler oyuncuyu tanımakta zorlandı!
Hollywood’un en kendine has yüzlerinden biri olan Jim Carrey, kariyeri boyunca enerjisi, elastik yüz ifadeleri ve abartılı mimikleriyle adeta bir marka haline geldi.
Son günlerde dünya basınında ve sosyal medyada Jim Carrey’nin güncel görüntüleri konuşuluyor.
Gündem olan o anları şöyle bırakalım:
“Bunun aynı kişi olma ihtimali yok… Ortada tuhaf bir şeyler dönüyor…”
“Bizi kör sanıyorlar.”
“Gözlerinin rengi bile eskisiyle aynı değil, bu kim ya?”
“Yok artık. Bunların aynı kişi olma ihtimali sıfır.”
