Jim Carrey'nin Tanınmaz Hale Gelen Son Görüntüsü Gündemi Salladı!

90’lı yıllarda komedi türünü bambaşka bir noktaya taşıyan oyuncu; Ace Ventura: Pet Detective, The Mask ve Dumb and Dumber gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaştı.

Sadece komediyle değil, dramatik performanslarıyla da konuşulan Carrey’i The Truman Show ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibi kült filmlerde de izledik. Özellikle yüz kaslarını ustalıkla kullanması, onu Hollywood’un en “mimik ustası” oyuncularından biri haline getirmişti.