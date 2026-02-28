onedio
Jim Carrey'nin Tanınmaz Hale Gelen Son Görüntüsü Gündemi Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2026 - 09:25

Mimikleriyle hafızalara kazınan, yıllarca yüz kaslarını adeta bir enstrüman gibi kullanan Jim Carrey bu kez oyunculuğuyla değil, değişen görüntüsüyle gündemde! Jim Carrey'nin dünya basınında ve sosyal medyada hızla yayılan son karelerini görenler oyuncuyu tanımakta zorlandı!

Hollywood’un en kendine has yüzlerinden biri olan Jim Carrey, kariyeri boyunca enerjisi, elastik yüz ifadeleri ve abartılı mimikleriyle adeta bir marka haline geldi.

90’lı yıllarda komedi türünü bambaşka bir noktaya taşıyan oyuncu; Ace Ventura: Pet Detective, The Mask ve Dumb and Dumber gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaştı.

Sadece komediyle değil, dramatik performanslarıyla da konuşulan Carrey’i The Truman Show ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibi kült filmlerde de izledik. Özellikle yüz kaslarını ustalıkla kullanması, onu Hollywood’un en “mimik ustası” oyuncularından biri haline getirmişti.

Son günlerde dünya basınında ve sosyal medyada Jim Carrey’nin güncel görüntüleri konuşuluyor.

Katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan oyuncunun yüzündeki belirgin değişim dikkatlerden kaçmadı. Özellikle alın ve göz çevresindeki daha pürüzsüz görünüm, kullanıcılar arasında “botoks yaptırdı” yorumlarına neden oldu.

Mimikleriyle tanınan Jim Carrey'nin yüz hatlarındaki bu değişim, hayranlarını şaşkına çevirdi. Oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.

Gündem olan o anları şöyle bırakalım:

twitter.com
twitter.com
“Bunun aynı kişi olma ihtimali yok… Ortada tuhaf bir şeyler dönüyor…”

twitter.com

“Bizi kör sanıyorlar.”

twitter.com

“Gözlerinin rengi bile eskisiyle aynı değil, bu kim ya?”

twitter.com

“Yok artık. Bunların aynı kişi olma ihtimali sıfır.”

twitter.com

