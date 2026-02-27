Dua Lipa'nın Cildinin Filtresiz Hali Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!
Sosyal medyada yıllardır “cam cilt”, “porselen yüz' söylemleriyle yaratılan kusursuzluk algısı neredeyse gerçeğin önüne geçmiş durumda. Filtrelerin, efektlerin ve düzenleme uygulamalarının gölgesinde gerçek cilt dokusunun nasıl göründüğü şimdilerde unutulmuş gibi.
Pop müziğin en güçlü isimlerinden Dua Lipa, bu kez yeni bir hit ya da sahne performansıyla değil, filtresiz görüntüleriyle gündemde. Ünlü yıldızın filtresiz ve yakından çekilmiş kareleri sosyal medyada hızla yayılırken, yıllardır dayatılan güzellik algıları da tartışma konusu oldu.
Son yılların en güçlü pop figürlerinden biri olan Dua Lipa, yalnızca şarkılarıyla değil sahne enerjisi ve güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.
Ünlü ismin filtresiz ve yakından çekilmiş görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, cildindeki gözenekler ve doğal hali dikkat çekti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
