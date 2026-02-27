onedio
Dua Lipa'nın Cildinin Filtresiz Hali Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Dua Lipa'nın Cildinin Filtresiz Hali Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.02.2026 - 10:42

Sosyal medyada yıllardır “cam cilt”, “porselen yüz' söylemleriyle yaratılan kusursuzluk algısı neredeyse gerçeğin önüne geçmiş durumda. Filtrelerin, efektlerin ve düzenleme uygulamalarının gölgesinde gerçek cilt dokusunun nasıl göründüğü şimdilerde unutulmuş gibi. 

Pop müziğin en güçlü isimlerinden Dua Lipa, bu kez yeni bir hit ya da sahne performansıyla değil, filtresiz görüntüleriyle gündemde. Ünlü yıldızın filtresiz ve yakından çekilmiş kareleri sosyal medyada hızla yayılırken, yıllardır dayatılan güzellik algıları da tartışma konusu oldu.

Son yılların en güçlü pop figürlerinden biri olan Dua Lipa, yalnızca şarkılarıyla değil sahne enerjisi ve güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

New Rules, IDGAF, Don’t Start Now, Physical ve Levitating gibi hit parçalarla dünya listelerini altüst eden yıldız, hem Grammy ödülleri hem de global turneleriyle pop müziğin en gözde isimlerinden biri haline geldi.

Ancak bu kez gündeme geliş sebebi bir konser performansı ya da yeni şarkısı değil.

Ünlü ismin filtresiz ve yakından çekilmiş görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, cildindeki gözenekler ve doğal hali dikkat çekti.

Pürüzsüz, cam gibi gösterilen sosyal medya filtrelerinin aksine Dua Lipa’nın doğal cilt görünümü, sosyal medyadaki güzellik algılarının bir kez daha eleştirilmesine neden oldu.

Dua Lipa’nın filtresiz görüntülerinin gündem olmasının ardından sosyal medyada yorum yağmuru başladı. Pek çok kullanıcı, yıllardır filtreler ve düzenleme uygulamalarıyla yaratılan kusursuz cilt algısının insanlarda gerçek dışı bir beklenti oluşturduğunu savundu. Gözeneklerin, cilt tonundaki doğal farklılıkların son derece normal olduğuna vurgu yapan kullanıcıların yorumları gecikmedi.

