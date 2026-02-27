Dua Lipa'nın Cildinin Filtresiz Hali Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

New Rules, IDGAF, Don’t Start Now, Physical ve Levitating gibi hit parçalarla dünya listelerini altüst eden yıldız, hem Grammy ödülleri hem de global turneleriyle pop müziğin en gözde isimlerinden biri haline geldi.

Ancak bu kez gündeme geliş sebebi bir konser performansı ya da yeni şarkısı değil.