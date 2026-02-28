Bakan Işıkhan'dan Emeklilere Müjde: Milyonları İlgilendiren Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde gerçekleştirilen 'Çınarlarımızla Vefa İftarı' programında konuştu. Emekliler için kritik adımlar atılacağını belirten Işıkhan, 'refah' vurgusu yaptı. Işıkhan, emeklilerin refahını artıracak düzenlemeleri hayata geçireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Sosyal güvenlik gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 100,64'e, prim gelirlerinin giderlerini karşılama oranımız ise yaklaşık yüzde 80 seviyesine yükselmiş durumdadır. SGK bütçesinin güçlenmesi emeklilerimize yakın zaman içinde daha iyi imkanlar sunabilmenin, onların refah seviyesini kısa zamanda daha yukarıya taşıyabilmenin en sağlam zeminini oluşturuyor. İşte bu güçlü zemin sayesinde, önümüzdeki dönemde emeklilerimizin hayat standartlarını yükseltecek ve onların refahını artıracak adımları atacağız.'