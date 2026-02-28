onedio
Bakan Işıkhan'dan Emeklilere Müjde: Milyonları İlgilendiren Açıklama

Dilara Şimşek
28.02.2026 - 10:04

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamada bulundu. Emeklilere yeni uygulamaların geleceğinin sinyalini veren Bakan Işıkhan, 'Refahını artıracak adımları atacağız' dedi.

Milyonlarca emekli için yeni adımlar atılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde gerçekleştirilen 'Çınarlarımızla Vefa İftarı' programında konuştu. Emekliler için kritik adımlar atılacağını belirten Işıkhan, 'refah' vurgusu yaptı. Işıkhan, emeklilerin refahını artıracak düzenlemeleri hayata geçireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Sosyal güvenlik gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 100,64'e, prim gelirlerinin giderlerini karşılama oranımız ise yaklaşık yüzde 80 seviyesine yükselmiş durumdadır. SGK bütçesinin güçlenmesi emeklilerimize yakın zaman içinde daha iyi imkanlar sunabilmenin, onların refah seviyesini kısa zamanda daha yukarıya taşıyabilmenin en sağlam zeminini oluşturuyor. İşte bu güçlü zemin sayesinde, önümüzdeki dönemde emeklilerimizin hayat standartlarını yükseltecek ve onların refahını artıracak adımları atacağız.'

