Sahipsizler'den Ayrılan Oyuncu, Final Bölümünde Geri Dönüyor

Sahipsizler'den Ayrılan Oyuncu, Final Bölümünde Geri Dönüyor

yerli dizi
Esra Demirci
28.02.2026 - 10:51
28.02.2026 - 10:51

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in final bölümü fragmanı yayınlandı. Sahipsizler'in finalinde neler olacağı merak edilirken fragmanda diziden ayrılan oyuncunun diziye geri döndüğü ortaya çıktı.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler için final kararı alındı.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler için final kararı alındı.

Düşük reytingler nedeniyle finale doğru giden Sahipsizler dizisinin merakla beklenen final fragmanı sonunda yayınlandı. 2 sezondur yayında olan dizinin finalinde neler olacağı seyirciyi heyecanlandırırken fragmanda diziden ayrılan bir karakterin görünmesi şoke etti.

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Miraç Sezen, final bölümüyle geri dönüyor.

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Miraç Sezen, final bölümüyle geri dönüyor.

Sahipsizler dizisinde Cemo karakterine hayat veren Kaan Miraç Sezen, hapse girme hikayesiyle diziden ayrılmıştı. Sezen, dizinin final bölümünde kadroda yer aldı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Yorum Yazın