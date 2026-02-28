Sahipsizler'den Ayrılan Oyuncu, Final Bölümünde Geri Dönüyor
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in final bölümü fragmanı yayınlandı. Sahipsizler'in finalinde neler olacağı merak edilirken fragmanda diziden ayrılan oyuncunun diziye geri döndüğü ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler için final kararı alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Miraç Sezen, final bölümüyle geri dönüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın