Burçlar ve Zekaları! Senin Burcun Kaçıncı Sırada?

Zeka sadece matematik çözmek ya da hızlı konuşmak değildir. Kimi analitik zekasıyla parlar, kimi duygusal zekasıyla ortamı okur, kimi stratejik düşünür, kimi yaratıcı üretir. Astrolojiye göre her burcun baskın bir zeka tipi vardır.

Peki senin burcun zeka sıralamasında kaçıncı sırada?

Hazırsan öğrenelim!