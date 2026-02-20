Flört Tarzın Bir Renk Olsaydı Hangi Renk Olurdu?

Flört etmek herkes için aynı şey değil… Kimi gözleriyle konuşur, kimi zekâsıyla büyüler, kimi gizemiyle merak ettirir. Peki senin flört enerjin hangi renkte parlıyor? Ateş gibi kırmızı mı, güven veren mavi mi, neşeli sarı mı yoksa gizemli mor mu? Bu testte aşk anlayışından geçmiş deneyimlerine, mesajlaşma stilinden hayallerine kadar her şey devrede! Hem eğlenecek hem de “Ben gerçekten böyle miyim ya?” diye düşüneceksin.

Hazırsan öğren!