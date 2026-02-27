İbrahim Tatlıses’in Mirastan Men Ettiği Çocuklarından 'Demans' İddiası
İbrahim Tatlıses, davalık olduğu çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı mirasından men ettiğini açıklamıştı. “Bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Layık değiller çünkü” diye konuşan İbrahim Tatlıses’e çocuklarından yanıt geldi. Show TV'ye konuşan Dilan Çıtak, babasının ilaçlarının verilmediğini ileri sürerken Ahmet Tatlıses ise “Demans başlangıcı olabilir” dedi.
İbrahim Tatlıses çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'i mirasından men etti.
"İlaçlarını vermiyorlar. Demans başlangıcı olabilir."
