İbrahim Tatlıses’in Mirastan Men Ettiği Çocuklarından 'Demans' İddiası

İbrahim Tatlıses, çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak ile uzun süredir davalı. Üç isim arasında gerilim devam ederken Tatlıses, iki çocuğunu da mirastan men ettiğini açıkladı. İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada “Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından gözler Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses’e çevrildi. İki isim babalarının yaptıkları son açıklamayla ilgili konuştu.