İbrahim Tatlıses’in Mirastan Men Ettiği Çocuklarından 'Demans' İddiası

Dilara Şimşek
27.02.2026 - 17:55

İbrahim Tatlıses, davalık olduğu çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı mirasından men ettiğini açıklamıştı. “Bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Layık değiller çünkü” diye konuşan İbrahim Tatlıses’e çocuklarından yanıt geldi. Show TV'ye konuşan Dilan Çıtak, babasının ilaçlarının verilmediğini ileri sürerken Ahmet Tatlıses ise “Demans başlangıcı olabilir” dedi.

İbrahim Tatlıses çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'i mirasından men etti.

İbrahim Tatlıses, çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak ile uzun süredir davalı. Üç isim arasında gerilim devam ederken Tatlıses, iki çocuğunu da mirastan men ettiğini açıkladı. İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada “Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından gözler Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses’e çevrildi. İki isim babalarının yaptıkları son açıklamayla ilgili konuştu.

"İlaçlarını vermiyorlar. Demans başlangıcı olabilir."

Babasının İbrahim Tatlıses olduğunu 17 yaşında öğrenen Dilan Çıtak, “İbrahim Tatlıses’in kızı olmaktan gurur duymadım” dedi. Babasını affettiğini dilen getiren Çıtak, “Ama o kendisini affetmeme fırsat vermiyor' ifadelerini kullanırken dikkat çeken bir iddiada bulundu. İbrahim Tatlıses’e ilaçlarının verilmediğini ileri süren Çıtak, “İlaçlarının verilmediğini düşünüyorum. Yanındayken de ilaçlarının verilmediğine şahit olmuştum. Yanında duran insanların İbrahim Tatlıses'in sağlığıyla işi yok. Yanındaki insanların derdi, İbrahim Tatlıses'in parası” diye konuştu.

Ahmet Tatlıses, babasının son açıklamalarıyla ilgili 'Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor” dedi. 

Babasında demans başlangıcı olabileceğini kaydeden Ahmet Tatlıses, “Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye. Yardımcısı zaten nikâhlı eşi. Etrafı o paraları cebine indiriyor” dedi.

