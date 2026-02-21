Yeşilçam Filmlerini İzleyerek Türkçe Öğrenen Koreli Yayıncı Türklerin Beğenisini Topladı

Yeşilçam filmleri pek çoğumuzun konfor alanı. Kaçıncı kez izlersek izleyelim asla sıkılmıyoruz. İnsan ruhunun en saf ve samimi hallerine dokunabilen bu yapımlar aradan onlarca yıl geçse de o karakterlerin mahalle kültürünü, sarsılmaz dostluklarını ve hayata karşı dik duruşlarını net bir şekilde hissettiriyor. Replikleri ezberlemiş olsak bile, her izleyişimizde aynı kahkahayı atmamızın sebebi, o filmlerin içindeki eskimeyen yaşama sevinci ve yapmacıksız duygular aslında.

'the_jojobaggins' isimli Güney Koreli yayıncı da Yeşilçam filmleri izlemeye başladı. Yeşilçam filmleri ile Türkçe öğrenen yayıncının videoları da yayınları da Türklerin akınına uğradı.