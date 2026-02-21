onedio
Yeşilçam Filmlerini İzleyerek Türkçe Öğrenen Koreli Yayıncı Türklerin Beğenisini Topladı

Pelin Yelda Göktepe
21.02.2026 - 23:36 Son Güncelleme: 21.02.2026 - 23:37

Yeşilçam filmleri pek çoğumuzun konfor alanı. Kaçıncı kez izlersek izleyelim asla sıkılmıyoruz. İnsan ruhunun en saf ve samimi hallerine dokunabilen bu yapımlar aradan onlarca yıl geçse de o karakterlerin mahalle kültürünü, sarsılmaz dostluklarını ve hayata karşı dik duruşlarını net bir şekilde hissettiriyor. Replikleri ezberlemiş olsak bile, her izleyişimizde aynı kahkahayı atmamızın sebebi, o filmlerin içindeki eskimeyen yaşama sevinci ve yapmacıksız duygular aslında. 

'the_jojobaggins' isimli Güney Koreli yayıncı da Yeşilçam filmleri izlemeye başladı. Yeşilçam filmleri ile Türkçe öğrenen yayıncının videoları da yayınları da Türklerin akınına uğradı.

Kaynak: https://www.instagram.com/the_jojobag...
Sadece Yeşilçam filmleri değil meşhur dizilerimizi de izliyor.

Leyla ile Mecnun ve Kurtlar Vadisi gibi kült dizilerimize de yayınlarında yer veriyor. Özellikle Kemal Sunal ve Şener Şen ikilisine ise kahkahalarla gülüyor. Türkçe öğrenmek için oldukça eğlenceli bir yol bulan genç yayıncının videoları izleyenleri de eğlendiriyor. Şimdiye kadar Atla Gel Şaban, Doktor Civanım, Tosun Paşa, Hababam Sınıfı gibi yapımları izledi. Yayınlarında izleyeceği filmlere ise takipçilerinin tavsiyeleri ile karar veriyor.

