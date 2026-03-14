Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de En Güzel Ramazan Bayram Konserleri: İşte 16 – 22 Mart Konser Takvimi

Saf Akustik: 18 Mart Çarşamba, saat 20.00’de Gili Ege Perla sahnesinde keyifli ve sakin bir akustik canlı performans gerçekleşiyor.
Teoman Tribute Band Özgür: 18 Mart Çarşamba, saat 21.30’da 6:45 KK Bornova sahnesinde Teoman’ın en sevilen şarkılarının yorumlandığı özel bir anma konseri gerçekleşiyor.
Chopstick Night: 19 Mart Perşembe, saat 19.30’de Gili Ege Perla sahnesinde Uzak Doğu esintileri ve müzik eşliğinde farklı bir gece düzenleniyor.
Summer Shine Arife Özel (Berkant Ez): 19 Mart Perşembe, saat 21.00’de Seferihisar Summer Shine Club sahnesinde bayram öncesi DJ Berkant Ez ile yüksek enerjili bir gece yaşanıyor.
Demet Akalın & Gökhan Özen: 20 Mart Cuma, saat 20.00’de Kaya İzmir Thermal & Convention sahnesinde bayramın ilk gününe özel, pop müziğin iki dev ismi aynı sahnede buluşuyor.
Batuflex: 20 Mart Cuma, saat 21.00’de Cliff Venue sahnesinde Türkçe rap müziğin sevilen ismi Batuflex, dinamik bir performans sergiliyor.
Summer Shine Bayram Özel 1. Gün: 20 Mart Cuma, saat 21.00’de Summer Shine Club sahnesinde Arif Saçlı’nın performansı, Perküsyon Tolga’nın hareketli vuruşları ve Oryantal Gizem’in dans gösterisiyle dolu unutulmaz bir geceyi başlatıyor.
Bulutsuzluk Özlemi: 20 Mart Cuma, saat 21.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde Türk rock müziğinin efsane grubu klasikleşmiş şarkılarıyla sahne alıyor.
Fazla Gibi: 20 Mart Cuma, saat 21.00’de 6:45 KK Bornova sahnesinde müzik severlerle buluşuyor.
Flashback 90lar Türkçe Pop Gecesi: 20 Mart Cuma, saat 22.00’de Ooze Venue sahnesinde 90’lı yılların unutulmaz pop hitleriyle geçmişe yolculuk yapılıyor.
Redd: 20 Mart Cuma, saat 21.30’da The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası'nda güçlü rock soundları ve sevilen parçalarıyla dinleyiciyle buluşuyor.
Effekt On The Roof (TM P L E): 21 Mart Cumartesi, saat 17.00’de İzmir Marriott Hotel sahnesinde şehrin manzarasına karşı elektronik tınıların yükseleceği bir etkinlik gerçekleşiyor.
Akustik Karadeniz Dinletisi: 21 Mart Cumartesi, saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü'nde Karadeniz’in otantik melodilerinin akustik yorumlarla buluştuğu bir akşam yaşanıyor.
Avangart Tabldot: 21 Mart Cumartesi, saat 19.00’da Yuzu Beach Ayayorgi sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
Summer Shine Bayram Özel 2. Gün: 21 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Summer Shine Club sahnesinde DJ Süleyman Köfteci ve Gogo Dansçı Kızlar eşiğinde eğlenceyi başlatıyor.
Emre Nalbantoğlu: 21 Mart Cumartesi, saat 21.30’da 6:45 KK Bornova sahnesinde Türkçe rock müzik severlerle buluşuyor.
Sena Gül (Paptircem): 21 Mart Cumartesi, saat 21.30’da The Factory PSM sahnesinde alternatif popun parlayan yıldızı Paptircem, kendine has tarzıyla sahne alıyor.
Cengiz Kurtoğlu: 21 Mart Cumartesi, saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir sahnesinde fantezi müziğin yaşayan efsanesi, unutulmaz eserlerini seslendiriyor.
Kobra Murat ile Roman Gecesi: 21 Mart Cumartesi, saat 23.00’te Ooze Venue sahnesinde bayram coşkusunu zirveye taşıyacak, bol eğlenceli bir Roman gecesi gerçekleşiyor.
Kalt x Post Attack Presents: OGUZ Amsterdam’dan Yükselen Enerji: 21 Mart Cumartesi, saat 22.30’da Kalt İzmir çağdaş techno müzik ve eğlence dolu bir gece vadediyor.
Pop Delisi (%100 Türkçe Pop): 22 Mart Pazar, saat 22.00’de Cliff Venue sahnesinde haftanın kapanışını pop hitleriyle yapan enerjik bir parti düzenleniyor.
Summer Shine Bayram Özel 3. Gün: 22 Mart Pazar, saat 21.00’de Summer Shine Club sahnesinde elektronik müziğin sevilen ismi Berkant Ez eşliğinde bayramın son eğlencesinin adresi oluyor.
