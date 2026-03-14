onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de En Güzel Ramazan Bayram Konserleri: İşte 16 – 22 Mart Konser Takvimi

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.03.2026 - 10:56

Mart ayı, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de düzenlenecek müzik etkinlikleriyle dolu dolu bir ay olmaya devam ediyor.  Ara tatil ve Ramazan Bayramı'nın birleştiği bu dönemde, müzikseverleri; pop, rock, caz, rap, halk müziği ve klasik müzik gibi birçok farklı türde konserler bekliyor. Hem yerli hem de yabancı sanatçıların sahne alacağı konserler, 16 - 22 Mart tarihlerinde de şehirlerin çeşitli mekanlarında düzenlenecek. 

Peki, Ankara'da bu hafta hangi konserler var? Bayramda İzmir'de hangi etkinlikler düzenleniyor? Bursa'da bayram eğlencesi için nereye gidilir? Bayramda müzik dinlemek için nereye gidilir? Bayramda nerede konser var? 

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu, bilet fiyatlarını ve rezervasyon bilgilerini öğrenmek için ise bilet satış platformlarına başvurmanız gerekir. Bu içerik, reklam amaçlı olmayıp sadece müzikseverlere yönelik öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Sinan Somuncu – Akustik: 19 Mart Perşembe, saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde akustik performans ve özel repertuvarıyla konser veriyor.

  • Dj Özge Tığlı ile 90’lar & 2000’ler Türkçe Pop Parti: 20 Mart Cuma, saat 20.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde DJ Özge Tığlı ile Türkçe pop hit’lerinin yer aldığı eğlenceli bir gece oluyor.

  • Emre Altuğ: 20 Mart Cuma, saat 21.00’deJolly Joker Ankara sahnesinde yıllara meydan okuyan “Aşk-ı Kıyamet”, “Sıcak” ve “Gidecek Yerim Mi Var?” hitleriyle eğlenceli bir gece yaşatıyor.

  • 2000’ler Türkçe Pop Partisi: 20 Mart Cuma, saat 20.00’de  IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde 90’lar ve 2000’ler Türkçe pop hit’lerini DJ eşliğinde dansla dinleyiciyle buluşturuyor.

  • Şeyma Ayaz ile Türkçe Pop Partisi: 21 Mart Cumartesi, saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde enerjik performansı ve Türkçe pop repertuvarı ile dans dolu bir partiyi başlatıyor.

  • Ceren Sağu: 21 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde 'Unutamazsın', 'Bırakın Arasın', 'Yorgun' gibi parçalarıyla dinleyicisini derin bir  müzik yolculuğuna çıkarıyor.

  • Groove Selected:  21 Mart Cumartesi, saat 23.00’de Pixel Teras sahnesinde Lokal DJ’lerin enerjik setleriyle dans dolu bir gece vadediyor. İstanbul çıkışlı KANOVS, VESPERA, GIA, YAMUR ve KRUNCH farklı groove katmanlarını sahneye taşıyor.

  • 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Partisi:  21 Mart Cumartesi, saat 20.00’de JW Marriott Ankara sahnesinde Türkçe Pop hitleriyle nostalji rüzgarları estirirken, DJ performansıyla baharın ilk gecesinde sabaha kadar eğlence vadediyor.

  • Renkli Sesler Çocuk Operası: 22 Mart Pazar, saat 14.00’te  Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu'nda (4 Yaş +) çocuklar için de muhteşem bir müzik ziyafeti başlıyor.

  • Hiç Eskimeyen Şarkılar:  22 Mart Pazar, saat 21.00’de  IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde zamanda yolculuğa davet ediyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Saf Akustik: 18 Mart Çarşamba, saat 20.00’de Gili Ege Perla sahnesinde keyifli ve sakin bir akustik canlı performans gerçekleşiyor.

  • Teoman Tribute Band Özgür: 18 Mart Çarşamba, saat 21.30’da 6:45 KK Bornova sahnesinde Teoman’ın en sevilen şarkılarının yorumlandığı özel bir anma konseri gerçekleşiyor.

  • Chopstick Night: 19 Mart Perşembe, saat 19.30’de Gili Ege Perla sahnesinde Uzak Doğu esintileri ve müzik eşliğinde farklı bir gece düzenleniyor.

  • Summer Shine Arife Özel (Berkant Ez): 19 Mart Perşembe, saat 21.00’de Seferihisar Summer Shine Club sahnesinde bayram öncesi DJ Berkant Ez ile yüksek enerjili bir gece yaşanıyor.

  • Demet Akalın & Gökhan Özen: 20 Mart Cuma, saat 20.00’de Kaya İzmir Thermal & Convention sahnesinde bayramın ilk gününe özel, pop müziğin iki dev ismi aynı sahnede buluşuyor.

  • Batuflex: 20 Mart Cuma, saat 21.00’de Cliff Venue sahnesinde Türkçe rap müziğin sevilen ismi Batuflex, dinamik bir performans sergiliyor.

  • Summer Shine Bayram Özel 1. Gün: 20 Mart Cuma, saat 21.00’de Summer Shine Club sahnesinde Arif Saçlı’nın performansı, Perküsyon Tolga’nın hareketli vuruşları ve Oryantal Gizem’in dans gösterisiyle dolu unutulmaz bir geceyi başlatıyor.

  • Bulutsuzluk Özlemi: 20 Mart Cuma, saat 21.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde Türk rock müziğinin efsane grubu klasikleşmiş şarkılarıyla sahne alıyor.

  • Fazla Gibi: 20 Mart Cuma, saat 21.00’de 6:45 KK Bornova sahnesinde müzik severlerle buluşuyor. 

  • Flashback 90lar Türkçe Pop Gecesi: 20 Mart Cuma, saat 22.00’de Ooze Venue sahnesinde 90’lı yılların unutulmaz pop hitleriyle geçmişe yolculuk yapılıyor.

  • Redd: 20 Mart Cuma, saat 21.30’da The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası'nda güçlü rock soundları ve sevilen parçalarıyla dinleyiciyle buluşuyor.

  • Effekt On The Roof (TM P L E): 21 Mart Cumartesi, saat 17.00’de İzmir Marriott Hotel sahnesinde şehrin manzarasına karşı elektronik tınıların yükseleceği bir etkinlik gerçekleşiyor.

  • Akustik Karadeniz Dinletisi: 21 Mart Cumartesi, saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü'nde Karadeniz’in otantik melodilerinin akustik yorumlarla buluştuğu bir akşam yaşanıyor.

  • Avangart Tabldot: 21 Mart Cumartesi, saat 19.00’da Yuzu Beach Ayayorgi sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. 

  • Summer Shine Bayram Özel 2. Gün: 21 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Summer Shine Club sahnesinde DJ Süleyman Köfteci ve Gogo Dansçı Kızlar eşiğinde eğlenceyi başlatıyor.

  • Emre Nalbantoğlu: 21 Mart Cumartesi, saat 21.30’da 6:45 KK Bornova sahnesinde Türkçe rock müzik severlerle buluşuyor. 

  • Sena Gül (Paptircem): 21 Mart Cumartesi, saat 21.30’da The Factory PSM sahnesinde alternatif popun parlayan yıldızı Paptircem, kendine has tarzıyla sahne alıyor.

  • Cengiz Kurtoğlu: 21 Mart Cumartesi, saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir sahnesinde fantezi müziğin yaşayan efsanesi, unutulmaz eserlerini seslendiriyor.

  • Kobra Murat ile Roman Gecesi: 21 Mart Cumartesi, saat 23.00’te Ooze Venue sahnesinde bayram coşkusunu zirveye taşıyacak, bol eğlenceli bir Roman gecesi gerçekleşiyor.

  • Kalt x Post Attack Presents: OGUZ Amsterdam’dan Yükselen Enerji: 21 Mart Cumartesi, saat 22.30’da Kalt İzmir çağdaş techno müzik ve eğlence dolu bir gece vadediyor. 

  • Pop Delisi (%100 Türkçe Pop): 22 Mart Pazar, saat 22.00’de Cliff Venue sahnesinde haftanın kapanışını pop hitleriyle yapan enerjik bir parti düzenleniyor.

  • Summer Shine Bayram Özel 3. Gün: 22 Mart Pazar, saat 21.00’de Summer Shine Club sahnesinde elektronik müziğin sevilen ismi Berkant Ez eşliğinde bayramın son eğlencesinin adresi oluyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Anzakların Gözünden Çanakkale: 17 Mart Salı, saat 21.00’de Tayyare Kültür Merkezi sahnesinde Çanakkale Zaferi’ni müzik ve anlatılarla yad eden özel bir anma etkinliği gerçekleşiyor.

  • Nağmelerle Destanlaşan Çanakkale: 18 Mart Çarşamba, saat 21.00’de Osmangazi Meydanı sahnesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel olarak Şef Gülsüm Aydoğdu yönetilimdeki Kirmasti Türk Müziği Topluluğu Korusu tarafından destansı bir konser düzenleniyor.

  • Ramazan Etkinlikleri Kapanış Konseri: 19 Mart Perşembe, saat 20.30’da Kültürpark sahnesinde Ramazan ayının son gününe ve Arife gecesine özel tasavvuf musikisi esintili bir performans sergileniyor.

  • Yıldız Tilbe: 21 Mart Cumartesi, saat 20.00’de Merinos AKKM Osmangazi Salonu sahnesinde bayram coşkusunu zirveye taşıyacak, sevilen hitleriyle unutulmaz bir geceye imza atıyor.

  • Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 21 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Jolly Joker Bursa sahnesinde geçmişin en hit pop şarkılarıyla dolu, bayram özel nostalji partisi düzenleniyor.

  • Kombine Wegh - Ege - Era7capone - Batuflex: 20 - 21 Mart tarihlerinde saat 21.00’de Bursa Suare sahnesinde rap dünyasının yükselen isimleri, bayramın ilk gününde hayranlarıyla buluşuyor.

  • Ceren Sagu Bayram Özel Konseri: 22 Mart Pazar, saat 20.00’de Jolly Joker Bursa sahnesinde alternatif pop tınılarıyla haftanın ve bayramın kapanışını yapan keyifli bir konser gerçekleşiyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Çanakkale Zaferi Konseri: 18 Mart Çarşamba, saat 20.30’da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi sahnesinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Burak Tüzün (Orkestra Şefi), Hülya Kazan (Soprano) ve Yusuf Çelik (Viyolonsel) büyüleyici bir performans sergiliyor.

  • MR BIRD: 20 Mart Cuma, saat 22.00’de Eskişehir F/Stop Salon sahnesinde bayramın ilk gününe özel, ritmi yüksek bir gece müzikseverleri bekliyor.

  • Kahpe Feleknaz ile Doğaçlama Varyete: 21 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Fakülte Eskişehir sahnesinde müzik, şov ve kahkahanın birleştiği interaktif bir performans sergileniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın