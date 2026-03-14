İstanbul'da Ramazan Bayramı'na Özel Konserler: 16 – 22 Mart İstanbul Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.03.2026 - 10:42

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da eğlencenin ritmi hiç düşmüyor. Ata tatil ve Ramazan Bayramı'nın denk geldiği 16 Mart ila 22 Mart haftasında birbirinden renkli ve eğlenceli konserler şehrin farklı köşelerinde müzikseverlerle buluşuyor. Pop'tan rock'a, cazdan rap müziğe kadar geniş bir yelpazede sunulan canlı performanslar, hafta boyunca keyifli bir müzik deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Bayrama özel düzenlenen etkinlikler ise kulaklardaki pası silmeye hazırlanıyor. 

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahneye çıkıyor? 16 ila 22 Mart tarihleri arasında hangi mekanlarda, hangi tür müzikler çalacak? Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da nerede konser var? Bayramda nereye gidilir?

Uyarı: Etkinliklerin en son durumları, bilet fiyatları ve rezervasyonlar hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için bilet satış sitelerini ziyaret etmelisiniz. Bu yazı, reklam amaçlı değil, müzikseverlere yönelik bilgilendirme ve öneri amaçlıdır.

İstanbul'da Ramazan Bayramı Konseri Var mı? Bayramda Nereye Gidilir?

  • Cem Adrian – Bayram Özel: 20 Mart Cuma (Bayramın ilk günü) saat 21.00’de JJ Arena sahnesinde güçlü vokali ve duygusal repertuvarıyla özel bir bayram konseri veriyor.

  • Ceren Sagu – Bayram Özel: 20 Mart Cuma (Bayramın ilk günü) saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde pop ve alternatif tarzını bir araya getiren bir konser gerçekleştiriyor.

  • Cem Adrian – Bayram Özel: 21 Mart Cumartesi (Bayramın ikinci günü) saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde yeniden sevenleri ile buluşuyor. 

  • Gülşen – Bayram Özel: 21 Mart Cumartesi (Bayramın ikinci günü) saat 21.00’de JJ Arena sahnesinde pop müziğin hit şarkılarıyla eğlenceli bir sahne performansı sunuyor.

  • Mahsun Kırmızıgül – Bayram Özel: 21 Mart Cumartesi (Bayramın ikinci günü) saat 21.00’de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde sevenleri ile buluşuyor.

  • Mixtape 90’lar & 2000’ler Türkçe Pop Parti – Bayram Özel: 21 Mart Cumartesi Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde DJ performanslarıyla 90’lar ve 2000’lerin hit şarkıları eşliğinde dans dolu bir gece sunuyor. 

  • 90’lar Türkçe Pop Parti – Çelik & Mansur Ark & DJ Fikret Kocamaz (Bayram Özel): 20 - 21 Mart (Bayram akşamlarında) saat 21.00'de Jolly Joker Atakent Tema ve Jolly Joker Kartal İstMarina'da nostaljik Türkçe pop şarkılarıyla eğlence dolu bir parti düzenleniyor.

  • Bayrama Özel Neşeli Gazino: 19 - 20 - 21 Mart, saat 20.30’da  Cafe Theatre Koşuyolu sahnesinde Metin Zakoğlu’nun Selami Şahin’den Zeki Müren’e, Ferdi Özbeğen’den Cem Karaca’ya, Müzeyyen Senar’dan Bülent Ersoy’a uzanan repertuvarı ve komik hikayeleri bir araya geliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Neşeli Gazino: 18 Mart Çarşamba, saat 20.30’da  Cafe Theatre Koşuyolu sahnesinde Metin Zakoğlu’nun Selami Şahin’den Zeki Müren’e, Ferdi Özbeğen’den Cem Karaca’ya, Müzeyyen Senar’dan Bülent Ersoy’a uzanan repertuvarı ve komik hikayeleri dinleyici ile buluşuyor. 

  • Batuhan Kordel: 19 Mart Perşembe, saat 21.00’de 6:45 Stereogun sahnesinde alternatif pop ve indie tınılarını sahneye taşıyor.

  • Beren Demirkaya: 19 Mart Perşembe, saat 22.00’de Fil Sahne'de yeni nesil pop şarkılarıyla sahne alıyor.

  • 90's 00's Türkçe Pop Parti: 19 Mart Perşembe, saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy'de nostaljik bir müzik gecesinde eğlenceyi başlatıyor! 

  • Ebru Yaşar: 20 Mart Cuma, saat 20.00’de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde sevilen pop ve arabesk hitlerini canlı performansla dinleyicilerle buluşturuyor.

  • Ümit Yaşar: 20 Mart Cuma, saat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul'da arabesk müziğin duygusunu enerjik sahne diliyle buluştuyor. 

  • Sakiler: 21 Mart Cumartesi, saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy sahnesinde pop ve alternatif tarzı harmanlayan repertuvarıyla sahne alıyor.

  • Melisa Karakurt: 21 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Muaf Kadıköy sahnesinde güçlü vokali ve modern pop yorumlarıyla dinleyiciyle buluşuyor.

  • İlyas Yalçıntaş: 22 Mart Pazar, saat 22.00’de Blind İstanbul sahnesinde 'İncirler', “İçimdeki Duman”, “Gel Be Gökyüzüm” gibi şarkılarıyla romantik bir konser veriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Performansa Gidilir?

  • Jony: 20 Mart Cuma, saat 20.00’de Bostancı Gösteri Merkezi'nde pop, R&B ve hip-hop tarzlarını birleştiren özel repertuvarıyla müzikseverlerle bir araya geliyor.

  • Bege: 21 Mart Cumartesi, saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde trap ve rap hitleriyle enerjik bir performans sergiliyor.

  • Ahiyan: 21 Mart Cumartesi, saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde güçlü sözleri ve rap performansıyla sahneye çıkıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi DJ Performansa Gidilir?

  • Kastel Flow – Şeref Sarıoğlu: 19 Mart Perşembe, saat 22.00’de Kastel Flow sahnesinde elektronik müzik severlerle buluşuyor.

  • TH;EN & TMZ Brothers – Space Vamp B2B Mahbod: 19 Mart Perşembe, saat 21.00’de Klein Phönix sahnesinde techno ve elektronik müziğin önde gelen isimleri uzun bir DJ set ile sahnede.

  • Denis Horvat – Aladag – Corn Cotton: 20 Mart Cuma, saat 21.00’de Klein Phönix sahnesinde melodic techno ve house setleriyle geceye ritim katıyor.

  • DJ Ali Taş ile 90’lar Pop Gecesi: 20 Mart Cuma, saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da 90’ların unutulmaz pop şarkılarıyla dans dolu bir gece yaşatıyor.

  • Nowruz Vibes Party: 20 Mart Cuma, saat 22.00’de Art Stage Collective sahnesinde elektronik müzik ve dans ritimleriyle Nevruz temalı bir parti düzenleniyor.

  • Balkan Parti – DJ Samet Kurtuluş: 20 Mart Cuma, saat 22.30’da Mask Beach'de Balkan ritimleri ve DJ performansıyla eğlenceli bir gece sunuyor.

  • Kerimcan Durmaz: 22 Mart Pazar, saat 21.00’de Avalon Kadıköy'de elektronik ve pop remix setleriyle sahne alıyor.

  • DJ Tarık Acımaz ile 90’lar & 2000’ler Türkçe Pop: 19 - 20 - 21 - 22 Mart, saat 21.00’de Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde nostaljik Türkçe pop hitleriyle eğlenceli bir DJ gecesi sunuyor.

  • Kastel Flow – Bahadır Elik: 22 Mart Pazar, saat 22.00’de Kastel Flow sahnesinde house ve techno setleriyle geceyi hareketlendiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Rock Konserine Gidilir?

  • tatu fly?: 18 Mart Çarşamba, saat 21.00’de Blind İstanbul sahnesinde alternatif ve indie rock performansıyla dinleyicilerle buluşuyor.

  • Duman: 21 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde Türk rock tarihinin en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söylüyor.

  • Petch Mode – An Evening with Depeche Mode Music: 21 Mart Cumartesi, saat 21.00’de Blind İstanbul sahnesinde Depeche Mode şarkılarına adanmış özel bir tribute konseri gerçekleşiyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz ve Blues Müzik Konserleri

  • Le Trio Joubran: 17 Mart Salı, saat 18.45’te Çırağan Palace Kempinski sahnesinde dünyaca ünlü ud virtüözleri, sanat ve zarafeti buluşturan özel bir akşamda etkileyici bir konser veriyor.

  • Cümbüş Cemaat: 20 Mart Cuma, saat 21.00’de Blind İstanbul sahnesinde caz ve dünya müziğini harmanlayan eğlenceli bir performans sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik ve Senfoni Etkinliği Var mı?

  • Candela Concert – Echoes of History Lights of Beauty: 22 Mart Pazar, saat 15.30 ve 17.30’da Kastel'de gerçekleşen özel etkinlikte klasik müzik ve görsel ışık gösterileri izleyicilere etkileyici bir atmosfer sunuyor.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
