İçerik Üreticisi Erman Özkars Bad Bunny'nin Gündem Olan Super Bowl Performansını Türkçeye Çevirdi

İçerik Üreticisi Erman Özkars Bad Bunny'nin Gündem Olan Super Bowl Performansını Türkçeye Çevirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.02.2026 - 21:48

Geçtiğimiz günlerde Super Bowl Halftime Show'da sahne alan Bad Bunny tüm dünyanın gündemine oturdu bilginiz üzere. Tüm sosyal medya Bad Bunny'nin performansını konuşuyor. Bir gösteriden çok siyasi mesajlar veren Bad Bunny'nin gösterinin detayları beğeni toplarken şarkıları da günlerdir dillere dolandı. 

'1ermanizm' isimli içerik üreticisi Bad Bunny'nin gösterisini Türkçeye çevirdi. Hem şarkı hem video beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/1ermanizm/?...
Türkçesi orijinalinden daha çok beğenildi.

Türkçesi orijinalinden daha çok beğenildi.

Şarkının Türkçe sözleri şöyle;

Teyzecim bana çok manitam var mı diye sordu 

Ey! Çokça manita 

Bugün biri var, yarın ötekisi var Hadi bakalım, ey!

Teyzecim bana çok manitam var mı diye sordu 

Ey! Çokça manita 

Bugün biri var, yarın ötekisi var Hadi bakalım, ey!

Hepsini götüreceğim mekan VIP, VIP Ey! 

Teyzecime çok selam Hadi gel bi' selfie 'Cheese'

Günlerdir dilimize dolanan şarkının sözleri ilk kez duyanları pek tatmin etmedi elbette fakat Türkçe versiyonu da en az İspanyolcası kadar dile dolandı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
