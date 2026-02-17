İçerik Üreticisi Erman Özkars Bad Bunny'nin Gündem Olan Super Bowl Performansını Türkçeye Çevirdi

Şarkının Türkçe sözleri şöyle;

Teyzecim bana çok manitam var mı diye sordu

Ey! Çokça manita

Bugün biri var, yarın ötekisi var Hadi bakalım, ey!

Hepsini götüreceğim mekan VIP, VIP Ey!

Teyzecime çok selam Hadi gel bi' selfie 'Cheese'