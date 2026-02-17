İçerik Üreticisi Erman Özkars Bad Bunny'nin Gündem Olan Super Bowl Performansını Türkçeye Çevirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/1ermanizm/?...
Geçtiğimiz günlerde Super Bowl Halftime Show'da sahne alan Bad Bunny tüm dünyanın gündemine oturdu bilginiz üzere. Tüm sosyal medya Bad Bunny'nin performansını konuşuyor. Bir gösteriden çok siyasi mesajlar veren Bad Bunny'nin gösterinin detayları beğeni toplarken şarkıları da günlerdir dillere dolandı.
'1ermanizm' isimli içerik üreticisi Bad Bunny'nin gösterisini Türkçeye çevirdi. Hem şarkı hem video beğeni topladı.
Türkçesi orijinalinden daha çok beğenildi.
