Bir Sokak Röportajında İnsanlara "Bedava Olsa Bile Konserine Gitmem" Dedikleri Şarkıcılar Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
08.02.2026 - 13:24 Son Güncelleme: 08.02.2026 - 13:34

Müzikal tercihler, nesiller boyu sürekli bir dönüşüm içerisinde. Bir zamanlar bir nesli etkisi altına almak büyük bir popülerlik kazanan müzik türleri, başka bir zaman diliminde demode hale gelebiliyor. Bu yüzden müzik her zaman, kuşaklar arasındaki çatışmanın temel öznesi oluyor. 

En Son Haber isimli kanal bir sokak röportajında insanlara bedava bile olsa konserine gitmeyi tercih etmeyecekleri isimleri sordu. İnsanlardan genelde benzer cevaplar geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUd0GuYlAdZ/
Kiminin sebebi politik, kimi ise yeni nesil müziklere uzak.

Röportajda en çok telaffuz edilen şarkıcı, son dönemin en tartışmalı isimlerinden LvbelC5 oldu. Birçok kişi kendisinin şarkı söyleyemediğini veya müziğini itici bulduğunu belirtti. Motive ise birkaç kişi tarafından tarzı nedeniyle tercih edilmeyeceği belirtilen isimler arasında girdi. Bunun yanında yine son dönemin popüler ismi Semicenk, Blok3, Çakal ve Ezel gibi isimler de telafuz edilen isimler arasında yerini aldı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
lily

yeni nesil rapçilere üzerine para verilse bile gitmem

Kedi Oyuncağı

linet diyen abla israil karşıtı galiba ne güzel

Kedi Oyuncağı

tek gitmek isteyeceğim şarkıcı aya nakamura