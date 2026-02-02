Trump'a ve Beyaz Saray'a Yakınlığıyla Bilinen Gazeteci Emily Austini, Billie Eilish ile Dalga Geçti

Gecenin yıldızı olan Porto Rikolu Bad Buddy ödülünü alırken Donald Trump'ın göçmen politikaları hakkında konuştu. Bu yıl Super Bowl'da da sahne alacak olan Bad Bunny 'Biz vahşi değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve biz Amerikalıyız.” diyerek tepkisini dile getirdi. Kendisinin tüm bu yaşananlar devam ederken Super Bowl gibi bir etkinlikte sahne alacak olması da çok konuşulmuştu.

Ardından Wildflower şarkısıyla ödül alan Billie Eilish'ten de benzer bir destek geldi. “Kimse çalıntı topraklarda ‘yasadışı’ değildir. Konuşmamız, ses çıkarmamız, protesto etmemiz gerekiyor. Seslerimiz önemli.” diyerek insanları da yaşananlara karşı ses çıkarmaya davet etti.