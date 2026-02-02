Trump'a ve Beyaz Saray'a Yakınlığıyla Bilinen Gazeteci Emily Austini, Billie Eilish ile Dalga Geçti

Geçtiğimiz gün müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy, yine keyfili bir törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının sevilen isimleri, kırmızı halıda boy gösterdi. Geceye ödül alan birkaç ismin Donald Trump'ın göçmen politikalarına karşı yaptıkları konuşma damgasını vurdu. Yılın Şarkısı ödülünün sahibi olan Billie Eilish, “Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir.' diyerek tepkisini dile getirmişti.
Trump'a ve Beyaz Saray'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Emily Austin, Billie Eillish konuşmasını yaparken alaycı mimiklerle dalga geçti.
"Vahşi değiliz, Amerikalıyız"
