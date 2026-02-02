onedio
Trump'a ve Beyaz Saray'a Yakınlığıyla Bilinen Gazeteci Emily Austini, Billie Eilish ile Dalga Geçti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2026 - 15:48

Geçtiğimiz gün müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy, yine keyfili bir törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının sevilen isimleri, kırmızı halıda boy gösterdi. Geceye ödül alan birkaç ismin Donald Trump'ın göçmen politikalarına karşı yaptıkları konuşma damgasını vurdu. Yılın Şarkısı ödülünün sahibi olan Billie Eilish, “Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir.' diyerek tepkisini dile getirmişti.

Trump'a ve Beyaz Saray'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Emily Austin, Billie Eillish konuşmasını yaparken alaycı mimiklerle dalga geçti.

"Vahşi değiliz, Amerikalıyız"

Gecenin yıldızı olan Porto Rikolu Bad Buddy ödülünü alırken Donald Trump'ın göçmen politikaları hakkında konuştu. Bu yıl Super Bowl'da da sahne alacak olan Bad Bunny 'Biz vahşi değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve biz Amerikalıyız.” diyerek tepkisini dile getirdi. Kendisinin tüm bu yaşananlar devam ederken Super Bowl gibi bir etkinlikte sahne alacak olması da çok konuşulmuştu. 

Ardından Wildflower şarkısıyla ödül alan Billie Eilish'ten de benzer bir destek geldi. “Kimse çalıntı topraklarda ‘yasadışı’ değildir. Konuşmamız, ses çıkarmamız, protesto etmemiz gerekiyor. Seslerimiz önemli.” diyerek insanları da yaşananlara karşı ses çıkarmaya davet etti.

