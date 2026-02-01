onedio
Amerikan Ordusu'na Katılan Bir Kadın Orduya Katılma Sebeplerini Açıkladı

01.02.2026

Son yıllarda, farklı milletlerden insanların Amerikan Ordusu'na katıldığını siz de görmüşsünüzdür. Aralarında pek çok Türk de var. Birçoğu orduda geçirdikleri bir günü, imkanlarını, yemeklerini paylaşıyor. Hızlı vatandaşlık, kredi imkanları, ücretsiz eğitim, sağlık sigortası gibi avantajlar pek çok genç için ABD'de askerlik yapmayı cazip hale getiriyor. 

Amerikan Ordusu'na katılan 'amerikada_asker' isimli sosyal medya kullanıcısı orduya katılma sebeplerini açıkladı. Kadının bu kararı sosyal medyayı ikiye böldü.

Kaynak: https://www.instagram.com/amerikada_a...
Kimileri avantajlar göz önünde bulundurulduğunda kadının verdiği kararı doğru bulurken kimileri ise başka bir ülkede asker olmanın mantıklı olmadığını savundu.

Videodaki hanımefendi, Amerikan ordusuna (U.S. Army) katılma nedenlerini şu şekilde sıraladı;

  • Eğitim Masrafları: Hayallerim yarım kalmasın diye

  • Vatandaşlık: Amerika'da resmen bir yeri olması ve vatandaşlık alabilmek için.

  • Çocuklarının Geleceği: Kızının geleceğinin kendisininkinden daha güçlü ve garanti altında olması için.

  • İş İmkanları: Emeklerinin karşılığını almak ve ordu geçmişi sayesinde sivil hayatta daha rahat iş bulabilmek için.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
