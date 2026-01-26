Bir Modelin "Türk Kızıyla Buluşmaya Hazırlık" Videosu Sosyal Medyada Viral Oldu

Bir buluşmada dikkatli ve özenli bir hazırlık karşı tarafa verdiğiniz değeri de gösterir. İster iş, ister sosyal bir etkinlik olsun, ilk intiba çok önemli. Hatta hazırlık aşaması aslında sessiz bir iletişim biçimi. Karşı tarafa 'Sana ve ayırdığın vakte saygı duyuyorum' mesajını vermeyi sağlıyor. Fakat pek çok zaman bu ihmal ediliyor.

Bir modelin 'Türk kızıyla buluşma hazırlığı' videosu sosyal medyada viral oldu. Modelin adım adım yaptığı detaylı hazırlık hem beğenildi hem garip bulundu.