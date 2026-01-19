onedio
Spor Salonunda Video Çeken Bir Gence Salonda Çalışan Başka Birinden Tepki Geldi: "Kapat da Rahat Çalışayım"

19.01.2026 - 10:53 Son Güncelleme: 19.01.2026 - 11:14

Fotoğraf, yaşamımızın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Hemen hemen her anımızı kaydediyoruz. Ayrıca, sadece yolda yürürken bile herhangi birinin kadrajına dahil olabiliyoruz. Bu durum da tartışmaları beraberinde getiriyor. Pek çok kişi kamusal alanda fotoğraf ve video çekmenin özel alan ihlali olduğunu düşünüyor. 

Spor salonunda video çeken bir genç kendisine gelen tepkisi paylaştı. Video sosyal medyayı ikiye böldü.

Haklı mı haksız mı?

Kimileri fotoğraf çekmek istemesinde herhangi bir sakında görmezken, pek çok kişi spor yaparken görüntülenmek istemeyen kişinin tepkisini çok doğal buldu. Spor salonu gibi, rahat hareket etmemiz gereken bir yerde videoda görülmek istememek gayet doğal. Bunun yanında gün içinde kendisine ayırdığı vakti fotoğraflamak isteyen gencin yaptığı da günümüzde garip bir durum değil. Kamusal alanda fotoğraf çekmenin artık çağımızda normal bir durum olarak mı kabul edileceği yoksa bu konuda herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konudu.

