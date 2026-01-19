onedio
Rusya'da Karlar Binaların 4. Katına Kadar Ulaşınca Pencereden Kara Atlama Akımı Başladı

Rusya'da Karlar Binaların 4. Katına Kadar Ulaşınca Pencereden Kara Atlama Akımı Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2026 - 09:24

Bu sene kış, pek çok yerde sert yüzünü erken gösterdi. Zaten soğuğuyla bilinen Rusya da sert ve zorlu bir kış mevsimiyle karşı karşıya. Ülkenin dört bir yanını kaplayan kar tabakası, bazı bölgelerde 400 cm'ye ulaştı. Hatta kar, binaların dördüncü katına kadar yükseldi.

Bir adam geçtiğimiz günlerden evinin penceresinden karların üzerine atlamıştı. Gençler ise Rusya'da bunu bir sosyal medya akımına dönüştürdü.

Pek çok kişinin hayali.

Pek çok kişinin hayali.

Özellikle çocukken pek çok kişi yüksek bir yerden yumuşacık karların üzerine kendini bırakmak istemiştir. Rusya'da mevsim şartları bu hayali gerçekleştirmeye elverişli hale gelince ortaya renkli görüntüler çıktı. Fakat elbette olası tehlikeleri de gözardı etmemek gerekiyor. Karın altında görünmeyen sert cisimler ya da buzlaşmış kar tabakası bulunabilir. Bu da ciddi kırıklara sebebiyet verebilir. Derin karın içine gömüldüğünüzde, kar taneleri ağza ve burna dolabilir. Eğer kar çok toz halindeyse ve kişi ters düşerse, kendi imkanlarıyla çıkamayıp kar altında nefessiz kalabilir. Umuyoruz tatsız bir haber gelmeden akım sonlanır.

