Rusya'da Karlar Binaların 4. Katına Kadar Ulaşınca Pencereden Kara Atlama Akımı Başladı

Bu sene kış, pek çok yerde sert yüzünü erken gösterdi. Zaten soğuğuyla bilinen Rusya da sert ve zorlu bir kış mevsimiyle karşı karşıya. Ülkenin dört bir yanını kaplayan kar tabakası, bazı bölgelerde 400 cm'ye ulaştı. Hatta kar, binaların dördüncü katına kadar yükseldi.

Bir adam geçtiğimiz günlerden evinin penceresinden karların üzerine atlamıştı. Gençler ise Rusya'da bunu bir sosyal medya akımına dönüştürdü.