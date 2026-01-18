Havanın -42 Dereceyi Bulduğu Yakutsak'ta Bir Genç Durumu Noodle ile Gösterdi

Yakutistan, dünya üzerindeki en dondurucu bölgelerden biri olarak biliniyor. Burası, soğuk hava koşullarının hüküm sürdüğü, buz ve karın egemen olduğu bir alan. Kış aylarında, sıcaklık sıklıkla eksi 50'lere kadar düşüyor. Bu sert iklim koşullarına rağmen hayat hala devam ediyor.

Yakutistan'a giden bir genç, havanın ne kadar soğuk olduğunu noodle ile gösterdi. Ortaya ise içimizi üşüten bir görüntü çıktı.