Havanın -42 Dereceyi Bulduğu Yakutsak'ta Bir Genç Durumu Noodle ile Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
18.01.2026 - 09:05

Yakutistan, dünya üzerindeki en dondurucu bölgelerden biri olarak biliniyor. Burası, soğuk hava koşullarının hüküm sürdüğü, buz ve karın egemen olduğu bir alan. Kış aylarında, sıcaklık sıklıkla eksi 50'lere kadar düşüyor. Bu sert iklim koşullarına rağmen hayat hala devam ediyor. 

Yakutistan'a giden bir genç, havanın ne kadar soğuk olduğunu noodle ile gösterdi. Ortaya ise içimizi üşüten bir görüntü çıktı.

Noodle havada dondu. Peki bu nasıl oldu?

Noodle genellikle sıcak, hatta kaynar suyun içinden çıkarılıp havaya kaldırılır. Şaşırtıcı gelse de, sıcak su soğuk sudan daha hızlı donabilir. Buna Mpemba Etkisi denir. Sıcak noodle'dan çıkan buhar, çevredeki aşırı soğuk hava ile temas ettiğinde çok hızlı bir enerji transferi gerçekleşir. 

Ayrıca Noodle'ı çatal ile yukarı kaldırdığında, makarnanın ve üzerindeki su tabakasının yüzey alanı genişler. -42 derecedeki kuru ve dondurucu hava, noodle üzerindeki nemi hızla çeker ve geri kalan su molekülleri anında kristalleşerek buz kafesleri oluşturur.

