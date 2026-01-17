Masal Diyarı Gibi: Balat'ın Karlar Altındaki Görüntüleri Paylaşıldı

Balat, İstanbul'un en büyülü köşelerinden biri. Eski ve yeni, geleneksel ve modernin bir arada bulunduğu semt, hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor. Balat'ın dar sokaklarında yürürken, kendinizi bir zaman yolculuğunda hissedebiliyorsunuz. Farklı kültürlerin ve inançların izlerini taşıyan bu semt, İstanbul'un çeşitliliğini ve zenginliğini en iyi şekilde yansıtıyor.

'balat.ist' isimli içerik üreticisi, Balat'ın karlar altındaki görüntüsünü paylaştı. Ortaya ise kartpostalları aratmayan bir görüntü çıktı.