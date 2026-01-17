onedio
Masal Diyarı Gibi: Balat'ın Karlar Altındaki Görüntüleri Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
17.01.2026 - 21:15

Balat, İstanbul'un en büyülü köşelerinden biri. Eski ve yeni, geleneksel ve modernin bir arada bulunduğu semt, hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor. Balat'ın dar sokaklarında yürürken, kendinizi bir zaman yolculuğunda hissedebiliyorsunuz. Farklı kültürlerin ve inançların izlerini taşıyan bu semt, İstanbul'un çeşitliliğini ve zenginliğini en iyi şekilde yansıtıyor. 

'balat.ist' isimli içerik üreticisi, Balat'ın karlar altındaki görüntüsünü paylaştı. Ortaya ise kartpostalları aratmayan bir görüntü çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTXQpXzDbBd/
İstanbul'da tekrar kar bekleniyor mu?

İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar bekleniyor. Özellikle 18 Ocak Pazar günü akşam saatlerinden itibaren yağışın etkisini artırarak yer yer yoğun kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor. Hafta başında da karla karışık yağmurun süreceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşabileceği ve dondurucu rüzgarların hissedilen sıcaklığı sıfırın altına çekeceği belirtiliyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Ondan Sonra

2 cm ya var ya yok, Balat karlar altında öyle mi?

Emre Keskin

yok kavdesim