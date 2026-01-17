onedio
Bildiğiniz Bütün Keşif Videolarını Unutun! Bir Kadın İstanbul'daki En İyi "Ağlama Rotalarını" Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2026 - 19:34

Sosyal medyada pek çok gezi, seyahat keşif videolarına rastlıyoruz. Bu videolar, dünyanın dört bir yanından farklı şehirlerin  güzelliklerini, kültürel zenginliklerini, gezilecek yerlerini, restoranlarını, kafelerini ve tarihi dokularını sunuyor. Seyahat etmeyi sevenler veya yeni yerler keşfetmek isteyenler için de rehber oluyorlar. 

'inciaktas' isimli sosyal medya kullanıcısının İstanbul için yaptığı liste, daha önceki tüm rehberleri unutturdu. Şehirdeki en iyi ağlama rotalarını sıralayan kadın garip bir şekilde pek çok kişiye fikir verdi.

"Bu liste tamamen İstanbul'daki ağlama deneyimlerime göre yapılmıştır"

Listenin tamamen kendi deneyimlerine dayanarak oluşturulduğunu belirten kadıni İstiklal Caddesi'nde kalabalığın içinde kaybolup yürüyerek ağlamaktan, Karaköy’den Eminönü’ne doğru yürüyerek ağlamaya kadar pek çok öneri sundu. Her önerinin sonunda bir de lezzet tavsiyesi verdi. Kadının tavsiyelerine pek çok kişi kendi ağlama deneyimleriyle farklı tavsiyeler verdi. Ortaya ise garip bir keşif listesi çıktı.

