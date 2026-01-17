Bildiğiniz Bütün Keşif Videolarını Unutun! Bir Kadın İstanbul'daki En İyi "Ağlama Rotalarını" Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/inciaktas/?...
Sosyal medyada pek çok gezi, seyahat keşif videolarına rastlıyoruz. Bu videolar, dünyanın dört bir yanından farklı şehirlerin güzelliklerini, kültürel zenginliklerini, gezilecek yerlerini, restoranlarını, kafelerini ve tarihi dokularını sunuyor. Seyahat etmeyi sevenler veya yeni yerler keşfetmek isteyenler için de rehber oluyorlar.
'inciaktas' isimli sosyal medya kullanıcısının İstanbul için yaptığı liste, daha önceki tüm rehberleri unutturdu. Şehirdeki en iyi ağlama rotalarını sıralayan kadın garip bir şekilde pek çok kişiye fikir verdi.
"Bu liste tamamen İstanbul'daki ağlama deneyimlerime göre yapılmıştır"
