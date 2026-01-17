onedio
Anlamı Bambaşkaymış: Eskiden Sıkça Kullanılan "Bendeniz" Kelimesi Ne Anlama Geliyor?

Anlamı Bambaşkaymış: Eskiden Sıkça Kullanılan "Bendeniz" Kelimesi Ne Anlama Geliyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2026 - 19:08

'Bendeniz', özellikle geçmiş zamanlarda çok sık kullanılan bir ifadeydi. Özellikle filmlerde ve kitaplarda sık sık duyuyoruz. Kendi hakkında konuşurken alçakgönüllülük göstermek, başkalarına karşı saygı ifade etmek amacıyla kullanılan bu kelime, kulağımıza da oldukça nazik ve samimi geliyor. Fakat anlamı pek de öyle değilmiş.

Merak edilen pek çok konuda ve anlamını bilmediğimiz kelimeler hakkında araştırmalar yapan 'gizembilig' 'bendeniz' kelimesini de araştırdı. Kelimenin anlamı hem kendisini hem de izleyenleri şaşırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTk2kJTCEK8/
Denizle hiçbir ilgisi yok.

Denizle hiçbir ilgisi yok.

'Bendeniz' kelimesi, Farsça kökenli 'bende' kelimesinden türemiş ve sanılanın aksine 'deniz' ile hiçbir ilgisi yok. Farsçada 'bende', birine gönülden bağlı olan, boyun eğmiş veya 'köle' anlamına geliyor. Dolayısıyla 'bendeniz' dendiğinde kişi, kendisini karşısındakine göre daha alt bir mertebede konumlandırarak 'sizin köleniz, hizmetkarınız' demiş oluyor. Videoda da vurgulandığı üzere, nezaket göstermek adına kullanılan bu sözcük, kökenine inildiğinde kişinin kendisini tamamen karşı tarafa adadığı oldukça derin ve tevazu dolu bir teslimiyet ifadesi.

