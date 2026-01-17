Anlamı Bambaşkaymış: Eskiden Sıkça Kullanılan "Bendeniz" Kelimesi Ne Anlama Geliyor?

'Bendeniz', özellikle geçmiş zamanlarda çok sık kullanılan bir ifadeydi. Özellikle filmlerde ve kitaplarda sık sık duyuyoruz. Kendi hakkında konuşurken alçakgönüllülük göstermek, başkalarına karşı saygı ifade etmek amacıyla kullanılan bu kelime, kulağımıza da oldukça nazik ve samimi geliyor. Fakat anlamı pek de öyle değilmiş.

Merak edilen pek çok konuda ve anlamını bilmediğimiz kelimeler hakkında araştırmalar yapan 'gizembilig' 'bendeniz' kelimesini de araştırdı. Kelimenin anlamı hem kendisini hem de izleyenleri şaşırttı.