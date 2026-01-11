onedio
Görme Engelli Bir Çift Onlara Yardım Etme Niyetiyle Yaptığımız Fakat Aslında Yanlış Olan Davranışları Anlattı

11.01.2026 - 09:32

Görme engelli kişilere yardımcı olmak, onlara yol göstermek ve güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak gibi eylemler, çoğumuzun içgüdüsel olarak gerçekleştirdiği insani davranışlar. Fakat, bu iyi niyetli girişimler bazen onların durumunu daha da karmaşık hale getirebiliyor. Bu yüzden bu konuda bilinçli olmak önemli. 

'engelsizgozler' isimli hesaplarından görme engelli bireylerin yaşamları ile ilgili bilgilendirici içerikler paylaşan çift, görme engelli bireylere yardım etmek isterken yapılmaması gerekenleri paylaştı. Anlattıkları pek çok kişiyi aydınlattı.

Çift yapılmaması gerekenleri şöyle sıraladı;

  • İzinsiz Fiziksel Temas: Görme engelli birinin koluna izinsiz girmeyin.

  • Bastona Müdahale: Bireyin yön bulmasını sağlayan bastonunu tutup çekiştirmeyin.

  • Kafa Karıştırıcı Komutlar: 'Sağa git, sola git' gibi komutlar vermeyin; çünkü sizin sağınız onun solu olabilir, bu da tehlikeli durumlara (çarpmalara vb.) yol açabilir.

  • Acıyıcı Sözler: Yanlarından geçerken 'vah vah', 'yazık', 'Allah yardımcın olsun' gibi acıma içeren cümleler kurmayın.

  • Çocuklar Üzerinden Talimat: Görme engelli ebeveynlerin yanındaki çocuklara 'Anneni şuraya götür', 'Babana buraya oturt' gibi talimatlar vermeyin. Unutmayın ki ebeveynler çocuklarından değil, çocuklar ebeveynlerinden sorumludur.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
