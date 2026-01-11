Görme Engelli Bir Çift Onlara Yardım Etme Niyetiyle Yaptığımız Fakat Aslında Yanlış Olan Davranışları Anlattı

Görme engelli kişilere yardımcı olmak, onlara yol göstermek ve güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak gibi eylemler, çoğumuzun içgüdüsel olarak gerçekleştirdiği insani davranışlar. Fakat, bu iyi niyetli girişimler bazen onların durumunu daha da karmaşık hale getirebiliyor. Bu yüzden bu konuda bilinçli olmak önemli.

'engelsizgozler' isimli hesaplarından görme engelli bireylerin yaşamları ile ilgili bilgilendirici içerikler paylaşan çift, görme engelli bireylere yardım etmek isterken yapılmaması gerekenleri paylaştı. Anlattıkları pek çok kişiyi aydınlattı.