KOAH, Bronşit, Alerjiler: Farklı Hastalıklarda Akciğer Sesi Nasıl Duyuluyor?

Pelin Yelda Göktepe
06.01.2026 - 14:07 Son Güncelleme: 06.01.2026 - 14:08

En hayati organlarımızdan biri akciğerler. Bu nedenle, akciğer sağlığımızı sürekli olarak gözlemlemek ve kontrol altında tutmak oldukça önemli. Doğru ve etkili nefes alışverişi yaşam kalitemizi doğrudan etkiliyor. Akciğerlerimizin sağlıklı bir şekilde işlev görmesi, bedenimizin genel sağlığı ve enerjisi için hayati öneme sahip. Tüm vücudumuzun olduğu gibi akciğer sağlığımızı da korumamız gerekiyor. 

Amerika'da kanser araştırmalarında görev alan 'dr.feyzacanan' isimli doktor, farklı hastalıklarda akciğerlerden nasıl ses geldiğini gösterdi. Video pek çok kişiyi akciğer sağlığı ile ilgili aydınlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Doktor sesleri benzetme yaparak da tanımlamaya çalıştı;

  • KABA RALLER

- Benzetme: Taşları küreme sesi

- İlgili Hastalıklar: Bronşit, pnömoni (zatürre), pulmoner fibrozis, konjestif kalp yetmezliği

  • İNCE RALLER

- Benzetme: Patlayan şekerler, pipetle içeceğin sonunu içmek

- İlgili Hastalıklar: Erken evre zatürre, interstisyel akciğer hastalıkları

  • WHEEZING (HIRILTI)

- Benzetme: Boru üfleme sesi, tiz bir ıslık/düdük sesi

- İlgili Hastalıklar: Astım, alerjik reaksiyonlar, KOAH

  • PLEVRA FROTMANI (SÜRTÜNME SESİ)

- Benzetme: Tahta zeminde yürümek (gıcırtı sesi)

- İlgili Hastalıklar: Plevrit (akciğer zarı iltihabı), plevral efüzyon başlangıcı

  • RONKÜS

- Benzetme: Horlama veya şnorkel sesi

- İlgili Hastalıklar: KOAH, bronşit (hava yollarında yoğun salgı/balgam birikimi)

  • STRİDOR

- Benzetme: Fok balığı sesi, tiz bir havlama

- İlgili Hastalıklar: Krup (laringotrakeobronşit), yabancı cisim aspirasyonu (boğaza cisim kaçması)

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
