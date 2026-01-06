KOAH, Bronşit, Alerjiler: Farklı Hastalıklarda Akciğer Sesi Nasıl Duyuluyor?

En hayati organlarımızdan biri akciğerler. Bu nedenle, akciğer sağlığımızı sürekli olarak gözlemlemek ve kontrol altında tutmak oldukça önemli. Doğru ve etkili nefes alışverişi yaşam kalitemizi doğrudan etkiliyor. Akciğerlerimizin sağlıklı bir şekilde işlev görmesi, bedenimizin genel sağlığı ve enerjisi için hayati öneme sahip. Tüm vücudumuzun olduğu gibi akciğer sağlığımızı da korumamız gerekiyor.

Amerika'da kanser araştırmalarında görev alan 'dr.feyzacanan' isimli doktor, farklı hastalıklarda akciğerlerden nasıl ses geldiğini gösterdi. Video pek çok kişiyi akciğer sağlığı ile ilgili aydınlattı.