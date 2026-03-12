onedio
Menşei Hindistan Olan Bisküvi Yiyen Kadın Aklına Sokak Lezzetleri Gelince Şok Oldu

İsmail Kahraman
12.03.2026 - 20:48

Yabancı bir kadın içerik üreticisi, evinde bir akşam bisküvi yiyerek keyif yapmak istedi. Bisküviyi yedikten sonra ürünün menşeini gören kadın ise yediğine pişman oldu. Bisküvi, hijyen eksikliği ile sık sık gündeme gelen Hindistan’da üretilmişti ve akıllara Hindistan sokak lezzetleri geldi.

Yediği bisküvinin menşei yüzünden boğazında kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, akşam keyfi yapmak için bisküvi yiyen yabancı bir içerik üreticisinin yaşadığı pişmanlık kısa sürede gündem oldu. Keyifle tükettiği atıştırmalığın paketini inceleyen kadın, ürünün menşeinin Hindistan olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık ve tiksinti yaşadı.

