Bilmeden Kullanıyormuşuz: "Foyası Ortaya Çıkmak" Deyimindeki "Foya" Ne Anlama Geliyor?

Günlük hayatta pek çok kelimeyi tam olarak anlamını bilmeden kullanıyoruz. Özellikle konu deyimler ve atasözleri olduğunda bu daha da artıyor. Atasözleri ve deyimler dilimizin zenginliğinin bir parçası olduğundan çoğu zaman, derin anlamlarını tam olarak anlamadan, sadece alışkanlık veya geleneksel kullanımıyla günlük yaşamımıza dahil ediyoruz.
Pek çok konuda aydınlanma yaşamamızı sağlayan Gizem Bilig, 'Foyası ortaya çıkmak' deyimindeki 'foya'nın ne anlama geldiğini anlattı. Verdiği bilgi yine büyük bir aydınlatma yaşattı.
Foya Venedikçe "yaprak" veya "ince metal kaplama" anlamına gelen fòia sözcüğünden geliyor.
