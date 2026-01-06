onedio
Bilmeden Kullanıyormuşuz: "Foyası Ortaya Çıkmak" Deyimindeki "Foya" Ne Anlama Geliyor?

Bilmeden Kullanıyormuşuz: "Foyası Ortaya Çıkmak" Deyimindeki "Foya" Ne Anlama Geliyor?

06.01.2026 - 09:04

Günlük hayatta pek çok kelimeyi tam olarak anlamını bilmeden kullanıyoruz. Özellikle konu deyimler ve atasözleri olduğunda bu daha da artıyor. Atasözleri ve deyimler dilimizin zenginliğinin bir parçası olduğundan çoğu zaman, derin anlamlarını tam olarak anlamadan, sadece alışkanlık veya geleneksel kullanımıyla günlük yaşamımıza dahil ediyoruz. 

Pek çok konuda aydınlanma yaşamamızı sağlayan Gizem Bilig, 'Foyası ortaya çıkmak' deyimindeki 'foya'nın ne anlama geldiğini anlattı. Verdiği bilgi yine büyük bir aydınlatma yaşattı.

Foya Venedikçe "yaprak" veya "ince metal kaplama" anlamına gelen fòia sözcüğünden geliyor.

Bugün kullandığımız 'folyo' kelimesiyle aynı kökten geliyor. Kuyumcular, elmas veya yakut gibi değerli taşların daha parlak ve lüks görünmesini sağlamak için taşın altına ince bir metal yaprak (foya) yerleştirirlermiş. Bu metal yaprak, ışığı yansıtarak taşın olduğundan çok daha değerli görünmesine neden olurmuş. Bu sahte parlaklığı sağlayan foya, zamanla yerinden oynar, çürür veya dökülürmüş. Altındaki metal yaprak ortaya çıktığında, mücevherin aslında o kadar da parlak ve değerli olmadığı anlaşılırmış. Foyası ortaya çıkmak deyimi de tam olarak buradan geliyor.

