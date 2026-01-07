Bir Kadın Pazardan Aldığı 20 Senelik Telefonun İçindeki Fotoğrafları Paylaştı

Kaynak: https://x.com/HVMHaber/status/2008421...
Telefonlara fotoğraf çekme özelliği eklendikten sonra, fotoğraf kültürümüz tamamen değişti. Şimdi hayatımızın bir parçası olsa da aslında bu çok eski bir teknoloji değil. Eskiden yalnızca özel günlerimizi ve anlarımızı fotoğraflarken, şimdi her anımızı kaydedebiliyoruz. Hatta her birini her an yanımızda taşıyoruz. Fakat yaşanan teknik bir arıza tüm anılarımızın çöp olmasına sebep olabiliyor.
Bir kadın, pazardan aldığı 20 senelik telefonun içinden çıkan fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflar hepimizi, kameralı telefonların hayatımıza girdiği ilk günlere götürdü.
26 senelik bir teknoloji.
vay amına koyim be hayalimdeki telefondu zamanında lan aldığımda evden cıkartmamıştım hiç
Aman ne enteresan ne enteresan
durduk yerde ben de ilk telefonumuzu hatırladım. babam 60'larda müracaat etmişti 10 yıl sonra telefon hattı çıkmıştı