Bir Kadın Pazardan Aldığı 20 Senelik Telefonun İçindeki Fotoğrafları Paylaştı

Dünyada ilk kameralı telefonlar Japonya'da üretildi. Ticari olarak satışa sunulan, üzerinde dahili kamerası olan ilk telefon Kyocera Visual Phone VP-210 1999'da satışa sunulmuştu. Kamerası ise ön tarafta bulunuyordu. Arkasında kamerası olan ve fotoğrafları dijital olarak paylaşabilen (ilk gerçek 'kameralı telefon' deneyimi) modeli ise 2000 yılında satışa sunulan Sharp J-SH04.

Türkiye'nin bu teknoloji ile tanışması ve kameralı telefonların resmi olarak pazara girişi 2002 yılında gerçekleşmişti. Nokia 7650 ile tanıştığımız bu teknoloji, bugünkü haline çok hızlı bir şekilde geldi. Şimdi telefonlardaki kameralar profesyonel kameraları aratmıyor.