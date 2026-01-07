onedio
Bir Kadın Pazardan Aldığı 20 Senelik Telefonun İçindeki Fotoğrafları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.01.2026 - 11:27

Telefonlara fotoğraf çekme özelliği eklendikten sonra, fotoğraf kültürümüz tamamen değişti. Şimdi hayatımızın bir parçası olsa da aslında bu çok eski bir teknoloji değil. Eskiden yalnızca özel günlerimizi ve anlarımızı fotoğraflarken, şimdi her anımızı kaydedebiliyoruz. Hatta her birini her an yanımızda taşıyoruz. Fakat yaşanan teknik bir arıza tüm anılarımızın çöp olmasına sebep olabiliyor. 

Bir kadın, pazardan aldığı 20 senelik telefonun içinden çıkan fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflar hepimizi, kameralı telefonların hayatımıza girdiği ilk günlere götürdü.

26 senelik bir teknoloji.

Dünyada ilk kameralı telefonlar Japonya'da üretildi. Ticari olarak satışa sunulan, üzerinde dahili kamerası olan ilk telefon Kyocera Visual Phone VP-210 1999'da satışa sunulmuştu. Kamerası ise ön tarafta bulunuyordu. Arkasında kamerası olan ve fotoğrafları dijital olarak paylaşabilen (ilk gerçek 'kameralı telefon' deneyimi) modeli ise 2000 yılında satışa sunulan Sharp J-SH04.

Türkiye'nin bu teknoloji ile tanışması ve kameralı telefonların resmi olarak pazara girişi 2002 yılında gerçekleşmişti. Nokia 7650 ile tanıştığımız bu teknoloji, bugünkü haline çok hızlı bir şekilde geldi. Şimdi telefonlardaki kameralar profesyonel kameraları aratmıyor.

okisi

vay amına koyim be hayalimdeki telefondu zamanında lan aldığımda evden cıkartmamıştım hiç

Eylul

Aman ne enteresan ne enteresan

Murat BİLGİN

durduk yerde ben de ilk telefonumuzu hatırladım. babam 60'larda müracaat etmişti 10 yıl sonra telefon hattı çıkmıştı