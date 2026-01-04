onedio
Her Biri Akıl Tutulması Yaşattı: Bir Öğretmen Cimer'e Yapılan Öğretmen Şikayetlerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2026 - 09:51

Öğretmenlik, dünyanın kutsal mesleklerinden biri. Ancak, ne yazık ki günümüzde bu değerli meslek, hak ettiği değeri görmüyor. Öğretmenler, toplumun geleceğini şekillendiriyor. Fakat günümüzde ne öğrenciler ne de velilerden gerekli saygıyı göremiyorlar. Bu durum, öğretmenliğin prestijini ve itibarını zedeliyor ve bu kutsal mesleğin önemini gölgeliyor. 

'nurogretmennn' isimli bir öğretmen, Cimer'e öğretmenlerle ilgili yapılan şikayetleri paylaştı. Şikayetlerin her biri akıl tutulması yaşattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/nurogretmen...
Buradan izleyebilirsiniz;

Cimer'e yapılan o şikayetler;

Cimer'e yapılan o şikayetler;

  • 'Hoca hiç ödev vermiyor, çocuk evde bütün akşam tabletle oynuyor. Boş bırakıyor çocukları, işini yapmıyor, maaşını hak etmiyor.'

  • 'Dün gece saat 23:30'da ödevle ilgili soru sordum, hoca hanım çevrimiçi olduğu halde cevap vermedi, görüldü attı. Bizimle ilgilenmeyecekse neden o grupta?'

  • 'Sınıfta gürültü olunca düdük çalmış. Benim çocuğumun kulakları çok hassas, eve geldiğinde kulağım çınlıyor dedi. Resmen sınıfta gürültü şiddeti uygulanıyor!'

