Aydın'da Bir Lisede Öğrenciler Okulun Tüm İşlerini Yapan Görevlinin Doğum Gününü Kutladı

Eğitim kurumlarının vazgeçilmezleri elbette okul personelleri. Okulun tüm düzeni ve verimli işleyişi için canla başla çalışıyorlar. Okulun her köşesinde, her işinde onların emeği ve özverisi bulunuyor. Pek çoğu, öğrencilerle de sıcak bir bağ kuruyor. Öğrenciler çoğu zaman öğretmenlerinden çok onlara güvenebiliyor.

Aydın'da bir okulda, okulun her işine koşan personel için doğum günü kutlaması yapıldı. Ortaya çıkan görüntü herkesi kendi okul yıllarına götürdü.