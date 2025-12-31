Aydın'da Bir Lisede Öğrenciler Okulun Tüm İşlerini Yapan Görevlinin Doğum Gününü Kutladı

Eğitim kurumlarının vazgeçilmezleri elbette okul personelleri. Okulun tüm düzeni ve verimli işleyişi için canla başla çalışıyorlar. Okulun her köşesinde, her işinde onların emeği ve özverisi bulunuyor. Pek çoğu, öğrencilerle de sıcak bir bağ kuruyor. Öğrenciler çoğu zaman öğretmenlerinden çok onlara güvenebiliyor.
Aydın'da bir okulda, okulun her işine koşan personel için doğum günü kutlaması yapıldı. Ortaya çıkan görüntü herkesi kendi okul yıllarına götürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında bu kadar basit.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın