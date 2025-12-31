onedio
Aydın'da Bir Lisede Öğrenciler Okulun Tüm İşlerini Yapan Görevlinin Doğum Gününü Kutladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.12.2025 - 16:01

Eğitim kurumlarının vazgeçilmezleri elbette okul personelleri. Okulun tüm düzeni ve verimli işleyişi için canla başla çalışıyorlar. Okulun her köşesinde, her işinde onların emeği ve özverisi bulunuyor. Pek çoğu, öğrencilerle de sıcak bir bağ kuruyor. Öğrenciler çoğu zaman öğretmenlerinden çok onlara güvenebiliyor. 

Aydın'da bir okulda, okulun her işine koşan personel için doğum günü kutlaması yapıldı. Ortaya çıkan görüntü herkesi kendi okul yıllarına götürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Aslında bu kadar basit.

Hem çalıştığımız yerlerde, hem okullarımızda çalıştığımız ve eğitim gördüğümüz alanın düzenini ve temizliğini  sağlayan görevlilere bir teşekkür etmek, hem kendilerinin hem de yaptıkları işin ne kadar değerli olduğunu göstermek aslında çok basit. Öğrencilerin yaptığı bu tatlı jest bir çok kişiye ilham olarak, benzer bir etkinlik için de fikir verdi.

