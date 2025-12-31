Mekanında Gerçekleşen Doğum Günü Etkinliğine Kimsenin Gelmediğini Gören Mekan Sahibinden Minik Kıza Jest

Çocuklar için doğum günleri, çok özel bildiğiniz üzere. O günün başrolleri onlardır, tüm dikkatler onların üzerindedir. Ailelerinin yaptıkları hazırlıklarla, arkadaşları ile birlikte o günün tadını doyasıya çıkarmak her birinin hakkı. Fakat, bazen istenmeyen olaylar yaşanabiliyor ve bu özel gün travmaya dönüşebiliyor.

Minik bir kızın doğum günü partisine davet edilen arkadaşları gelmedi. Durumu fark eden mekan sahibi ise duruma el atarak minik kızın üzülmesine izin vermedi.