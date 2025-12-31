onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mekanında Gerçekleşen Doğum Günü Etkinliğine Kimsenin Gelmediğini Gören Mekan Sahibinden Minik Kıza Jest

Mekanında Gerçekleşen Doğum Günü Etkinliğine Kimsenin Gelmediğini Gören Mekan Sahibinden Minik Kıza Jest

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.12.2025 - 15:21

İçerik Devam Ediyor

Çocuklar için doğum günleri, çok özel bildiğiniz üzere. O günün başrolleri onlardır, tüm dikkatler onların üzerindedir. Ailelerinin yaptıkları hazırlıklarla, arkadaşları ile birlikte o günün tadını doyasıya çıkarmak her birinin hakkı. Fakat, bazen istenmeyen olaylar yaşanabiliyor ve bu özel gün travmaya dönüşebiliyor. 

Minik bir kızın doğum günü partisine davet edilen arkadaşları gelmedi. Durumu fark eden mekan sahibi ise duruma el atarak minik kızın üzülmesine izin vermedi.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Whatsapp'tan duyurdu.

Whatsapp'tan duyurdu.

Minik kızın yapılan hazırlıklarla yalnız kaldığını gören mekan sahibi, WhatsApp gruplarından insanlara ikramların ve partinin olduğunu haber vererek mekana çocuklar davet etti. Çocukken benzer bir durumda kalan herkes o görüntüler karşısında duygulandı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın