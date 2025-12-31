onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Almanya'da Yurtta Kalan Bir Öğrenci Kendisine Verilen Odaya İsyan Etti: "Öğrenciye Verilen Değer Bu mu?"

Almanya'da Yurtta Kalan Bir Öğrenci Kendisine Verilen Odaya İsyan Etti: "Öğrenciye Verilen Değer Bu mu?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.12.2025 - 12:55

İçerik Devam Ediyor

Üniversite öğrenimi, pek çok öğrenciyi ekonomik olarak zorlayan bir dönem. Pek çoğu beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları için bile zorluk yaşayabiliyor, hatta bunun için üniversite eğitimini erteliyor. Bu yüzden ücretsiz ya da uygun fiyatlı yurtlar oldukça önemli. Bu hem öğrencinin yaşam kalitesini hem de eğitimin kalitesini artırmakta önemli bir rol oynuyor. 

Almanya'da öğrenim gören bir öğrenci, kendisine verilen yurt odasını paylaştı. 'Öğrenciye verilen değer gerçekten bu mu?' diyerek odasının durumuna isyan etti.

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2005...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bunun için 262 euro istendi."

"Bunun için 262 euro istendi."

Almanya'daki en iyi ikinci üniversiteyi kazandığını söyleyen öğrenci, yurda geçtiğimiz Mart ayında başvurduğunu ve odasının 7 ayın sonunda verildiğini söyledi. Bir katta 15 kişinin kaldığını, ve katta 4 tuvalet olduğunu belirten genç kadın, yurdun ücretinin de 262 Euro olduğunu söyledi. Oda pek çok kişiye oldukça yeterli gelse de, duruma hak verenler de oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın