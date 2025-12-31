Almanya'da Yurtta Kalan Bir Öğrenci Kendisine Verilen Odaya İsyan Etti: "Öğrenciye Verilen Değer Bu mu?"

Üniversite öğrenimi, pek çok öğrenciyi ekonomik olarak zorlayan bir dönem. Pek çoğu beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları için bile zorluk yaşayabiliyor, hatta bunun için üniversite eğitimini erteliyor. Bu yüzden ücretsiz ya da uygun fiyatlı yurtlar oldukça önemli. Bu hem öğrencinin yaşam kalitesini hem de eğitimin kalitesini artırmakta önemli bir rol oynuyor.

Almanya'da öğrenim gören bir öğrenci, kendisine verilen yurt odasını paylaştı. 'Öğrenciye verilen değer gerçekten bu mu?' diyerek odasının durumuna isyan etti.