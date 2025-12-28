Yine Vize Başvurusu Yine Red: İsveç'e Yaptığı Vize Başvurusu Reddedilen Kadın Durumu Bir Şarkıyla Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/outofoffice...
Bildiğiniz üzere kış mevsimi gelince kuzey ışıkları da kendini göstermeye başlıyor. Her yıl, bu ilginç doğa olayını gözlemlemek ve fotoğraflamak isteyen yüzlerce insan, soğuk kış aylarında İskandinav ülkelerine akın ediyor. Kuzey ışıklarının eşsiz güzelliği, soğuğa da uzun yolculuğa da değiyor.
Daha önce de pek çok kişinin heyecanla açtığı vize başvurusu zarfının hayal kırıklığına dönüştüğü videolara denk gelmiştik. 'outofofficesenaa' isimli sosyal medya kullanıcısı da İsveç'e yaptığı vize başvurusunun sonunda benzer bir sonuçla karşılaştı. O anları Aleyna Tilki ve Dedublüman'ın 'Sana Güvenmiyorum' şarkısıyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Red cevabına itiraz etti.
Onu da buradan izleyebilirsiniz;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
deniz baykal zihniyetliler dalga geçecekler