Yine Vize Başvurusu Yine Red: İsveç'e Yaptığı Vize Başvurusu Reddedilen Kadın Durumu Bir Şarkıyla Anlattı

Bildiğiniz üzere kış mevsimi gelince kuzey ışıkları da kendini göstermeye başlıyor. Her yıl, bu ilginç doğa olayını gözlemlemek ve fotoğraflamak isteyen yüzlerce insan, soğuk kış aylarında İskandinav ülkelerine akın ediyor. Kuzey ışıklarının eşsiz güzelliği, soğuğa da uzun yolculuğa da değiyor.

Daha önce de pek çok kişinin heyecanla açtığı vize başvurusu zarfının hayal kırıklığına dönüştüğü videolara denk gelmiştik. 'outofofficesenaa' isimli sosyal medya kullanıcısı da İsveç'e yaptığı vize başvurusunun sonunda benzer bir sonuçla karşılaştı. O anları Aleyna Tilki ve Dedublüman'ın 'Sana Güvenmiyorum' şarkısıyla paylaştı.