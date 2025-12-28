onedio
Yine Vize Başvurusu Yine Red: İsveç'e Yaptığı Vize Başvurusu Reddedilen Kadın Durumu Bir Şarkıyla Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2025 - 09:02

Bildiğiniz üzere kış mevsimi gelince kuzey ışıkları da kendini göstermeye başlıyor.  Her yıl, bu ilginç doğa olayını gözlemlemek ve fotoğraflamak isteyen yüzlerce insan, soğuk kış aylarında İskandinav ülkelerine akın ediyor. Kuzey ışıklarının eşsiz güzelliği, soğuğa da uzun yolculuğa da değiyor. 

Daha önce de pek çok kişinin heyecanla açtığı vize başvurusu zarfının hayal kırıklığına dönüştüğü videolara denk gelmiştik. 'outofofficesenaa' isimli sosyal medya kullanıcısı da İsveç'e yaptığı vize başvurusunun sonunda benzer bir sonuçla karşılaştı. O anları Aleyna Tilki ve Dedublüman'ın 'Sana Güvenmiyorum' şarkısıyla paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Red cevabına itiraz etti.

Red cevabına itiraz etti.

Vize başvurusu reddedilen kadın duruma itiraz etti. İtirazına ise olumlu yanıt geldi. Kendisi Kuzey Işıkları'nı görmek için yola çıktığını duyurdu.

Onu da buradan izleyebilirsiniz;

deniz baykal zihniyetliler dalga geçecekler