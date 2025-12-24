Turistik Doğu Ekspresi ile Yolculuk Yapan Gençler "Neler Oluyor Hayatta?" Şarkısı ile Klip Çekti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gezgincoban/v...
Turistik Doğu Ekspresi yolculuğu, son dönemin popüler tatil yöntemlerinden biri. Kış mevsimi gelince, özellikle gençler bilet almak için resmen sıraya giriyor. Battaniyeleri, mumları, kışlık kıyafetleri ile vagonda küçük ve şirin bir ortam yaratan gençler, kar manzaraları eşliğinde tren yolculuğunun tadını çıkarıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle Doğu Ekspresi yolculukları da başladı.
Turistik Doğu Ekspresi ile tura çıkan gençlerden, trende “Neler Oluyor Hayatta?” şarkısı ile klip çekti. Ortaya ise eğlenceli bir görüntü çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğu Ekpresi ile turistik seyahat yapmanın maliyeti ne kadar?
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın