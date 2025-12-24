onedio
Turistik Doğu Ekspresi ile Yolculuk Yapan Gençler "Neler Oluyor Hayatta?" Şarkısı ile Klip Çekti

Turistik Doğu Ekspresi ile Yolculuk Yapan Gençler "Neler Oluyor Hayatta?" Şarkısı ile Klip Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.12.2025 - 13:20

Turistik Doğu Ekspresi yolculuğu, son dönemin popüler tatil yöntemlerinden biri. Kış mevsimi gelince, özellikle gençler bilet almak için resmen sıraya giriyor. Battaniyeleri, mumları, kışlık kıyafetleri ile vagonda küçük ve şirin bir ortam yaratan gençler, kar manzaraları eşliğinde tren yolculuğunun tadını çıkarıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle Doğu Ekspresi yolculukları da başladı. 

Turistik Doğu Ekspresi ile tura çıkan gençlerden, trende “Neler Oluyor Hayatta?” şarkısı ile klip çekti. Ortaya ise eğlenceli bir görüntü çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Doğu Ekpresi ile turistik seyahat yapmanın maliyeti ne kadar?

Doğu Ekpresi ile turistik seyahat yapmanın maliyeti ne kadar?

Bilet fiyatları 12 bin ve 17 bin arası değişiyor. İki kişi bölüştüğünüzde maliyet oldukça düşünüyor. Bunun yanında trende bir de yemekli vagon bulunuyor. Bunun için de yaklaşık 2000 TL'lik bir bütçe ayırmak ya da trene yemek hazırlığıyla binmek gerekiyor.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
