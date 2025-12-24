Turistik Doğu Ekspresi ile Yolculuk Yapan Gençler "Neler Oluyor Hayatta?" Şarkısı ile Klip Çekti

Turistik Doğu Ekspresi yolculuğu, son dönemin popüler tatil yöntemlerinden biri. Kış mevsimi gelince, özellikle gençler bilet almak için resmen sıraya giriyor. Battaniyeleri, mumları, kışlık kıyafetleri ile vagonda küçük ve şirin bir ortam yaratan gençler, kar manzaraları eşliğinde tren yolculuğunun tadını çıkarıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle Doğu Ekspresi yolculukları da başladı.

Turistik Doğu Ekspresi ile tura çıkan gençlerden, trende “Neler Oluyor Hayatta?” şarkısı ile klip çekti. Ortaya ise eğlenceli bir görüntü çıktı.