İlber Ortaylı Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cumhuriyet Tarihinde Fatih Camii Haziresi'ne Defnedilen 10'uncu İsim

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.03.2026 - 17:47

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı, bugün (16 Mart Pazartesi) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İlk olarak Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenen İlber Ortaylı, 'Tarihin kalbi' olarak ifade edilen Fatih Camii haziresine defnedildi. Cenaze törenine binlerce kişi katılım gösterdi.

İlber Ortaylı, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 13 Mart 2026 günü hayatını kaybeden İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ortaylı’nın Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi sevenlerinin omuzunda tören için cami avlusuna getirildi. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı taziyeleri kabul etti. Törene siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim katılırken binlerce vatandaş İlber Ortaylı'ya veda etti.

Fatih Camii Haziresi’ne kimler defnedildi?

Fatih Camii Haziresi’nde 400 isim ebedi yolculuğuna uğurlandı. İlber Ortaylı’nın hocası olan Prof. Dr. Halil İnalcık’ın da mezarı burada yer alıyor. İlber Ortaylı, Cumhuriyet tarihinde Fatih Camii Haziresi’ne defnedilen 10’uncu isim oldu.

Hazirede başta Fatih Sultan Mehmed'in türbesi olmak üzere, eşi ve II. Bayezid'in annesi Gülbahar Valide Hatun, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, Darüşşafaka Cemiyeti'nin kurucusu Sadrazam Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Ahmed Midhat Efendi,  Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Semavi Eyice gibi önemli 400 ismin mezarı yer alıyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
