İlber Ortaylı Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cumhuriyet Tarihinde Fatih Camii Haziresi'ne Defnedilen 10'uncu İsim

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 13 Mart 2026 günü hayatını kaybeden İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ortaylı’nın Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi sevenlerinin omuzunda tören için cami avlusuna getirildi. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı taziyeleri kabul etti. Törene siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim katılırken binlerce vatandaş İlber Ortaylı'ya veda etti.