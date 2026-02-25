Dev Bankadan Altın İçin Yer Yerinden Oynatacak Tahmin

Altın piyasalarında tüm dengeleri değiştirecek rapor yayımlandı. Bankacılık devi JP Morgan'ın yayımladığı altın raporunda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Raporda merkez bankalarının değişen rezerv stratejilerine dikkat çekildi. Dolardan kaçış eğilimi olduğunu belirten banka, uzun vadeli altın tahminlerini güncelledi. JP Morgan analistleri, yayımlanan güncel raporda uzun vadeli ons altın tahminini 4 bin 500 dolara yükseltti. Banka, 2026 yıl sonu için 6 bin 300 dolarlık altın tahminini ise kordu.

Altın tahminlerinin rezive edilmesinin nedeni merkez bankalarının rezerv yönetiminde yaşadığı 'eksen kayması' olarak gösterildi.

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise altının geleneksel emtialardan ayrışması oldu. JP Morgan, altının artık sıradan bir emtia olmadığını vurguladı.