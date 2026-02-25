Dev Bankadan Altın İçin Yer Yerinden Oynatacak Tahmin
Altın fiyatları merak ediliyor. Dünyanın en büyük bankalarından JP Morgan, ons altın için dudak uçuklatan yeni rakamlarını paylaştı. JP Morgan, merkez bankalarının altın alımlarını gerekçe göstererek altın fiyatlarında tahminini güncelledi. Altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi?
Altın yükselecek mi? Dev banka ons altın fiyat tahminini 4 bin 500 dolara yükseltti.
25 Şubat 2026 altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?
