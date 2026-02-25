onedio
Dev Bankadan Altın İçin Yer Yerinden Oynatacak Tahmin

Dilara Şimşek
25.02.2026 - 15:06

Altın fiyatları merak ediliyor. Dünyanın en büyük bankalarından JP Morgan, ons altın için dudak uçuklatan yeni rakamlarını paylaştı. JP Morgan, merkez bankalarının altın alımlarını gerekçe göstererek altın fiyatlarında tahminini güncelledi. Altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi?

Altın yükselecek mi? Dev banka ons altın fiyat tahminini 4 bin 500 dolara yükseltti.

Altın piyasalarında tüm dengeleri değiştirecek rapor yayımlandı. Bankacılık devi JP Morgan'ın yayımladığı altın raporunda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Raporda merkez bankalarının değişen rezerv stratejilerine dikkat çekildi. Dolardan kaçış eğilimi olduğunu belirten banka, uzun vadeli altın tahminlerini güncelledi. JP Morgan analistleri, yayımlanan güncel raporda uzun vadeli ons altın tahminini 4 bin 500 dolara yükseltti. Banka, 2026 yıl sonu için 6 bin 300 dolarlık altın tahminini ise kordu.

Altın tahminlerinin rezive edilmesinin nedeni  merkez bankalarının rezerv yönetiminde yaşadığı 'eksen kayması' olarak gösterildi. 

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise altının geleneksel emtialardan ayrışması oldu. JP Morgan, altının artık sıradan bir emtia olmadığını vurguladı.

25 Şubat 2026 altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Altında son durum araştırılıyor. Altın fiyatları belli oldu. Altın, 25 Şubat 2026 gününde yükseliş trendini sürdürdü. Altın ne kadar? Altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 294 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 55 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24 bin 109 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48 bin 70 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 176 dolar

