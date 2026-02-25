onedio
Rekabet Kurumu 19 Özel Okula Soruşturma Başlattı: Okulların Tam Listesi!

Rekabet Kurumu 19 Özel Okula Soruşturma Başlattı: Okulların Tam Listesi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
25.02.2026 - 14:40

Özel okul ücretlerindeki artış ve yemek, kitap kıyafet gibi ürünler için istenen fahiş ücretler tepki çekti. Artan tepkinin ve şikayetlerin ardından Rekabet Kurumu aralarında Bahçeşehir, TED, Final, Uğur ve Sınav gibi Türkiye genelinde yaygın olan pek çok eğitim kurumunun bulunduğu 19 özel okul hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma başlatılan özel okulların tam listesi şöyle:

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ,

Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ,

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

Bahçeşehir Okulları AŞ,

Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,

Bil Eğitim Kurumları AŞ,

Bilnet Eğitim Kurumları AŞ,

Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ,

Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.,

Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ,

İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

Okyanus Eğitim Kurumları AŞ,

Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi,

Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

Uğur Okulları AŞ,

Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Önaraştırma sürecinde velilerden gelen yoğun şikayetler de dikkate alınarak;

Kayıt ücretlerindeki fahiş artışlar,

Yemek, kıyafet ve kitap gibi ek ürün ve hizmetlerdeki aşırı fiyatlar ve bu ürünlerin okul tarafından belirlenmiş satış noktalarından temininin zorunlu tutulduğu iddiaları değerlendirilmişti.

ğitim pazarında adil rekabetin sağlanması; fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesi ve velilerin kitap, yemek gibi ek ürün ve hizmetleri daha uygun fiyatlarla alternatif satış yerlerinden temin edebilmesi anlamına geliyor. Bu soruşturma, eğitim maliyetlerinin şeffaf ve denetlenebilir olması adına kritik bir adım.'

