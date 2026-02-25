onedio
SMS Dolandırıcıları Bu Kez Habertürk Muhabirini Dolandırmaya Çalıştı

Dilara Şimşek
25.02.2026 - 13:19

SMS dolandırıcılığı, dolandırıcıların sık başvurduğu yöntemlerden biri. ‘Uzlaştırma bürosu’ adına gönderilen ve bir avukat isminin yer aldığı mesajlarda kişi hakkında yürütülen ceza dosyası olduğu belirtiliyor. Mesajda yer alan telefon numarasını arayan vatandaş ise dolandırıcıların ağına düşmüş oluyor. Son olarak dolandırıcıların hedefi bir gazeteci oldu. Habertürk muhabiri Arzu Kaya, kendisine mesaj atan dolandırıcılarla irtibata geçti ve o anları kayıt altına aldı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Köşeye sıkışan dolandırıcı telefonu yüzüne kapattı.

SMS ile dolandırıcılık pek çok vatandaşı mağdur ediyor. Dolandırıcılar attıkları kısa mesajla (SMS) kişinin ceza dosyası olduğunu ve mağdur olmaması için uzlaşma bürosuyla irtibata geçmesini talep ediyor. Söz konusu dolandırıcılar mesajın sonunda ise bir irtibat numarasına yer veriyor. 

Panik olan vatandaş, numarayı aradığı zaman ise dolandırıcıların ağına düşmüş oluyor. 

Son olarak Habertürk muhabiri Arzu Kaya, dolandırıcıların hedefi oldu. Kaya, gelen mesaj üzerine dolandırıcılarla iletişime geçti. Sorularıyla dolandırıcıları köşeye sıkıştıran Kaya, muhabir olduğunu söyleyince telefon suratına kapatıldı. 

Dolandırıcıların verdiği internet sitesine giren Kaya, sahte e-Devlet sitesine yönelendirildi. Avukat Süreyya Kardelen Yarlı ise açılan davanın mutlaka e-Devlet’ten gözüktüğünü kaydetti. Yarlı, bir avukat veya uzlaşma bürosunun arayıp para talep edemeyeceğini dile getirdi.

