SMS Dolandırıcıları Bu Kez Habertürk Muhabirini Dolandırmaya Çalıştı
SMS dolandırıcılığı, dolandırıcıların sık başvurduğu yöntemlerden biri. ‘Uzlaştırma bürosu’ adına gönderilen ve bir avukat isminin yer aldığı mesajlarda kişi hakkında yürütülen ceza dosyası olduğu belirtiliyor. Mesajda yer alan telefon numarasını arayan vatandaş ise dolandırıcıların ağına düşmüş oluyor. Son olarak dolandırıcıların hedefi bir gazeteci oldu. Habertürk muhabiri Arzu Kaya, kendisine mesaj atan dolandırıcılarla irtibata geçti ve o anları kayıt altına aldı.
Köşeye sıkışan dolandırıcı telefonu yüzüne kapattı.
