SMS Dolandırıcıları Bu Kez Habertürk Muhabirini Dolandırmaya Çalıştı

SMS ile dolandırıcılık pek çok vatandaşı mağdur ediyor. Dolandırıcılar attıkları kısa mesajla (SMS) kişinin ceza dosyası olduğunu ve mağdur olmaması için uzlaşma bürosuyla irtibata geçmesini talep ediyor. Söz konusu dolandırıcılar mesajın sonunda ise bir irtibat numarasına yer veriyor.

Panik olan vatandaş, numarayı aradığı zaman ise dolandırıcıların ağına düşmüş oluyor.

Son olarak Habertürk muhabiri Arzu Kaya, dolandırıcıların hedefi oldu. Kaya, gelen mesaj üzerine dolandırıcılarla iletişime geçti. Sorularıyla dolandırıcıları köşeye sıkıştıran Kaya, muhabir olduğunu söyleyince telefon suratına kapatıldı.

Dolandırıcıların verdiği internet sitesine giren Kaya, sahte e-Devlet sitesine yönelendirildi. Avukat Süreyya Kardelen Yarlı ise açılan davanın mutlaka e-Devlet’ten gözüktüğünü kaydetti. Yarlı, bir avukat veya uzlaşma bürosunun arayıp para talep edemeyeceğini dile getirdi.