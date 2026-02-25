Türkiye’den Alıyor, Kendi Ülkesinde 500 Dolara Satıyor: İnsanlar Almak İçin İsim Yazdırıyor!

Irak’ın Süleymaniye kentinde Türkiye’den ithal edilen yeşil eriğin kilosu 500 dolara ulaştı. Türkiye’den 23 kilo erik ithal eden manav Mehdi Hüseyin, 500 dolardan sattıklarını ifade etti. Hüseyin, 'Türkiye'den 23 kilogram erik ithal ettik ve bir kilogramını 500 dolardan sattık. Bugün de kilogramı 400 dolardan 12 kilogram erik geldi” diye konuştu.

Eriğe yoğun talep olduğunu vurgulayan Hüseyin, insanların “almak için isim yazdırdığını kaydetti: “Halkın isteği üzerine ithal ettik. Yaklaşık iki ay önce insanlar erik alabilmek için adını yazdırmıştı. Ürün geldikçe fiyatlar gün geçtikçe düşüyor.'

Mehdi Hüseyin, daha önce eriğin tanesini 7 bin dinardan sattıklarını vurgulayarak şu anda tanesinin 5 bin dinar olduğunu belirtti. Uzun yıllardır Türkiye’deki çiftçilerle ticari ilişkileri olduğunu kaydeden Hüseyin, “Erik gönderen çiftçilerle yıllardır ilişkimiz var. Hangisinin ürünü daha erken olgunlaşırsa, onu bize gönderiyor” dedi.