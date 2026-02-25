Türkiye’den Alıyor, Kendi Ülkesinde 500 Dolara Satıyor: İnsanlar Almak İçin İsim Yazdırıyor!
Pazarın yeni yıldızı belli oldu. Irak’ın Süleymaniye kentinde manavlık yapan Mehdi Hüseyin, Türkiye’den aldığı yeşil eriği 500 dolardan satıyor. Hüseyin, yeşil eriği alabilmek için iki ay öncesinden isim yazdıranların olduğunu belirtti. Öte yandan Hüseyin, daha önce eriğin tanesini 7 bin Irak dinarına sattıklarını aktardı.
Eriğin fiyatı altınla yarışıyor. Irak’ta Türk eriğini almak için sıraya girdiler.
