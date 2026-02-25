onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye’den Alıyor, Kendi Ülkesinde 500 Dolara Satıyor: İnsanlar Almak İçin İsim Yazdırıyor!

Türkiye’den Alıyor, Kendi Ülkesinde 500 Dolara Satıyor: İnsanlar Almak İçin İsim Yazdırıyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.02.2026 - 09:14

Pazarın yeni yıldızı belli oldu. Irak’ın Süleymaniye kentinde manavlık yapan Mehdi Hüseyin, Türkiye’den aldığı yeşil eriği 500 dolardan satıyor. Hüseyin, yeşil eriği alabilmek için iki ay öncesinden isim yazdıranların olduğunu belirtti. Öte yandan Hüseyin, daha önce eriğin tanesini 7 bin Irak dinarına sattıklarını aktardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eriğin fiyatı altınla yarışıyor. Irak’ta Türk eriğini almak için sıraya girdiler.

Eriğin fiyatı altınla yarışıyor. Irak’ta Türk eriğini almak için sıraya girdiler.

Irak’ın Süleymaniye kentinde Türkiye’den ithal edilen yeşil eriğin kilosu 500 dolara ulaştı. Türkiye’den 23 kilo erik ithal eden manav Mehdi Hüseyin, 500 dolardan sattıklarını ifade etti. Hüseyin, 'Türkiye'den 23 kilogram erik ithal ettik ve bir kilogramını 500 dolardan sattık. Bugün de kilogramı 400 dolardan 12 kilogram erik geldi” diye konuştu.

Eriğe yoğun talep olduğunu vurgulayan Hüseyin, insanların “almak için isim yazdırdığını kaydetti: “Halkın isteği üzerine ithal ettik. Yaklaşık iki ay önce insanlar erik alabilmek için adını yazdırmıştı. Ürün geldikçe fiyatlar gün geçtikçe düşüyor.'

Mehdi Hüseyin, daha önce eriğin tanesini 7 bin dinardan sattıklarını vurgulayarak şu anda tanesinin 5 bin dinar olduğunu belirtti. Uzun yıllardır Türkiye’deki çiftçilerle ticari ilişkileri olduğunu kaydeden Hüseyin, “Erik gönderen çiftçilerle yıllardır ilişkimiz var. Hangisinin ürünü daha erken olgunlaşırsa, onu bize gönderiyor” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın