Türkiye’nin Yaşam Kalitesi En Yüksek İli Belli Oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir Kaçıncı Sırada?

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2026 - 18:50

Dünyanın en kapsamlı veri platformlarından biri olan Numbeo’nun Yaşam Kalitesi Endeksi’ne (Quality of Life Index) göre dünyanın yaşam kalitesi en yüksek kenti Hollanda’nın Den Haag kenti oldu. Numbeo’nun hazırladığı endekste şehirlerde yaşayanların alım gücünden güvenliğe, sağlanan sağlık hizmetlerinden trafik yoğunluğuna kadar birçok parametre göz önüne alındı. Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek ili ise Bursa oldu. Bursa listede 119. sırada yer alırken, Antalya 158, İzmir 181, Ankara 197 ve İstanbul 235. sırada kendine yer buldu.

Yeni yayınlanan 2026 Yaşam Kalitesi Endeksi’ne Hollanda adeta damga vurdu.

Hollanda’nın 5 kenti, 2026 Yaşam Kalitesi Endeksi’nde ilk 10 sırada yer aldı. 228 puanla listenin başında Den Haag yer alırken, ikinci sırada ise 218 puanla Eindhoven kenti yer aldı.

Numbeo’nun Yaşam Kalitesi Endeksi’ne göre ilk 10 sıra şöyle;

  • Den Haag / Hollanda / 228 puan

  • Eindhoven / Hollanda / 218 puan

  • Stuttgart / Almanya / 212 puan

  • Utrecht / Hollanda / 211 puan

  • Rotterdam / Hollanda / 210 puan

  • Lüksemburg / Lüksemburg / 209 puan

  • Kopenhag / Danimarka / 209 puan

  • Groningen / Hollanda / 209 puan

  • Göteborg / İsveç / 208 puan

  • Frankfurt / Almanya / 208 puan

Türkiye’de yaşam kalitesi en yüksek il Bursa oldu.

Numbeo’nun hazırladığı 2026 Yaşam Kalitesi Endeksi’nde Bursa sürprizi yaşandı. Bursa, listede 119. sırada yer buldu ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi kentleri geride bıraktı.

Numbeo’nun Yaşam Kalitesi Endeksi’ne Türkiye’den giren kentlerin sıralaması şöyle;

  • 119- Bursa / 175 puan

  • 158- Antalya / 160 puan

  • 181- İzmir / 153 puan

  • 197- Ankara / 147 puan

  • 235- İstanbul / 128 puan

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
