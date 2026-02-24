Türkiye’nin Yaşam Kalitesi En Yüksek İli Belli Oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir Kaçıncı Sırada?

Dünyanın en kapsamlı veri platformlarından biri olan Numbeo’nun Yaşam Kalitesi Endeksi’ne (Quality of Life Index) göre dünyanın yaşam kalitesi en yüksek kenti Hollanda’nın Den Haag kenti oldu. Numbeo’nun hazırladığı endekste şehirlerde yaşayanların alım gücünden güvenliğe, sağlanan sağlık hizmetlerinden trafik yoğunluğuna kadar birçok parametre göz önüne alındı. Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek ili ise Bursa oldu. Bursa listede 119. sırada yer alırken, Antalya 158, İzmir 181, Ankara 197 ve İstanbul 235. sırada kendine yer buldu.