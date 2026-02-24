onedio
İstanbul’da Lapa Lapa Kar Yağışının Olacağı Gün Açıklandı

İstanbul’da Lapa Lapa Kar Yağışının Olacağı Gün Açıklandı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2026 - 17:22

Türkiye yarın Ukrayna üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Soğuk hava dalgası nedeniyle başta Karadeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yılın en yoğun kar yağışı bekleniyor. X’teki popüler meteoroloji sayfası “Hava Forum” ise 26 Şubat Perşembe günü İstanbul’da lapa lapa kar yağışı olabileceğini açıkladı. İstanbul’da beklenen kar yağışının 4 saat boyunca süreceği belirtiliyor.

İstanbul’da yaşayanların kar hasreti bu hafta içi sona erebilir.

İstanbul’da yaşayanların kar hasreti bu hafta içi sona erebilir.

Türkiye, 25 Şubat Çarşamba akşamı Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıkları hızla düşecek ve birçok bölgede yoğun kar yağışı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre 26 Şubat Perşembe günü Türkiye’de 60'tan fazla kentte kar yağışı etkili olacak.

X’te popüler meteoroloji sayfası “Hava Forum” da soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’da lapa lapa kar yağışı olabileceğini paylaştı.

Hava Forum’un paylaşımı 👇

Hava Forum’un paylaşımı 👇
twitter.com

'Yarın (çarşamba) akşam Ukrayna üzerinden soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Perşembe günü İstanbul'da 4 saatlik bir görsel şölen yapacak lapa lapa kar yağabilir. Gelişmeleri takip ediyoruz...'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 26 Şubat Perşembe günü beklenen hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 26 Şubat Perşembe günü beklenen hava durumu verileri

