İstanbul’da Lapa Lapa Kar Yağışının Olacağı Gün Açıklandı
Türkiye yarın Ukrayna üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Soğuk hava dalgası nedeniyle başta Karadeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yılın en yoğun kar yağışı bekleniyor. X’teki popüler meteoroloji sayfası “Hava Forum” ise 26 Şubat Perşembe günü İstanbul’da lapa lapa kar yağışı olabileceğini açıkladı. İstanbul’da beklenen kar yağışının 4 saat boyunca süreceği belirtiliyor.
İstanbul’da yaşayanların kar hasreti bu hafta içi sona erebilir.
Hava Forum’un paylaşımı 👇
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 26 Şubat Perşembe günü beklenen hava durumu verileri
